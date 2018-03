pm

Ingenieure, eine der meist gesuchten Berufsgruppen in Deutschland, müssen sich in Zukunft auf deutlich veränderte Anforderungen einstellen. Nach einer Studie des Beratungsunternehmens „Frankeconsult“ im Auftrag der VDI-Nachrichten, werden in den nächsten fünf Jahren Ingenieure, die zugleich IT-Kenntnisse haben, immer stärker gefragt sein.

So erwarten die 120 befragten Personalentscheider von Mittelständlern und Großunternehmen, dass der Anteil der IT-Ingenieure in den nächsten fünf Jahren von jetzt 18 auf 28 Prozent zulegt, IT-Fachkräfte steigern ihren Anteil von 21 auf gut 24 Prozent. Besonders interessant ist, dass gerade die Ingenieur-getriebene Auto­mobilindustrie, die mit 69,3 Prozent den zweithöchsten Ingenieuranteil am technischen Personal hat, am stärksten auf IT setzt.

Die Branche erwartet, dass der Ingenieuranteil in den nächsten Jahren auf nur noch 51,9 Prozent sinkt, ein Rückgang von 17,4 Prozent. Dagegen wird die Bedeutung von ITlern und IT-Ingenieuren stark zunehmen. Der Anteil von IT-Ingenieuren in der Automobilindustrie steigt von jetzt 16,3 auf 25 Prozent, der Anteil von ITlern erhöht sich von 14,4 auf 23,1 Prozent. Ganz ähnlich ist der Trend auch im Maschinenbau und der Elektroindustrie.

Gutes Personal für die Zukunft

„Hier zeigt sich, wie stark Trends wie Digitalisierung und Industrie 4.0, autonomes Fahren und Elektromobilität bereits auf den Arbeitsmarkt durchschlagen“, so Ken Fouhy, Chefredakteur der VDI-Nachrichten. „Das setzt Personalentscheider vor massive Probleme, denn das Personal, das sie brauchen, gibt es auf dem Markt kaum und wird an den Universitäten noch nicht in genügender Zahl ausgebildet.“ Gutes Personal für die digitalen Zukunftsaufgaben zu finden, ist der Studie zufolge aktuell das größte Problem der Unternehmen. Mit 8,3 von 10 möglichen Punkten bewerteten die 120 Personalverantwortlichen die Knappheit an qualifiziertem Personal mit Abstand als das größte Problem ihres Unternehmens. Dabei spielen bei allen Branche und Unternehmensgröße keine Rolle.