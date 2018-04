Senioren Vellberger Senioren mögen ihr Ausweichquartier

Rosenberg / Sigrid Bauer

Die Einzelzimmer hier in Rosenberg sind für unsere Bewohner eine ganz neue Situation. Das genießen sie schon“, hat Einrichtungsleiter Manfred Wieland festgestellt. In Vellberg hatten sie Doppelzimmer. Die sind aber nach der neuen Heimbauverordnung ab 2019 nicht mehr zugelassen. Deshalb hat sich der Träger „Dienste für Menschen“ (DFM) zum Abriss und Neubau entschlossen. Während der Bauzeit können sich die Vellberger Senioren schon mal an ein modernes, lichtes Ambiente und Einzelzimmer im Rosenberger DFM-Heim gewöhnen.

„Ich fühle mich sehr wohl hier in meinem hellen Zimmer“, bestätigt Erna Hartmann, die sich ihr persönliches Reich mit einem bequemen Sessel, einer Kommode und vielen Fotos individuell eingerichtet hat. Der einzige Nachteil sei, dass ihre Tochter, die am Dürrsching wohnt, sie nicht mehr täglich, sondern nur zweimal die Woche besucht. „Sonntags holt sie mich immer“, erzählt die 88-Jährige.

Die 91-jährige Lotte Veihl ist ebenso froh über ihr Einzelzimmer. Aber sie vermisst die schönen Wanderwege von Vellberg. „Hier an der Hauptstraße ist es sehr laut durch die vielen Laster, aber sonst gefällt es mir gut“, meint sie. Nach Vellberg möchte sie auf alle Fälle zurück.

Ingeborg Zapf weiß das eigene Bad ihres Einzelzimmers sehr zu schätzen. Drei Jahre hat die Frau aus Bayreuth bereits im Vellberger Stift gewohnt. Zusammen mit ihrer Tochter, einer Mitarbeiterin des Vellberger und jetzt des Rosenberger Heims, will sie auch wieder zurück.

Längerer Weg für Angehörige

„Ein Stück weit trauern die Bewohner schon ihrem Vellberg nach. Der Standort Vellberg ist ihnen wichtig und für die Angehörigen ist es ein längerer Weg hierher nach Rosenberg“, weiß auch Manfred Wieland. Für eine Dame aus Vellberg gilt das aber nicht. Sie hat engen Kontakt zur katholischen Kirche in Rosenberg entwickelt und kürzlich klargestellt, dass sie nicht mehr zurück möchte.

Glücklich ist der Heimleiter darüber, dass seine Mitarbeiter alle mit nach Rosenberg gegangen sind und sich hier sehr engagieren, um den Bewohnern die Umstellung zu erleichtern. Doch auch das Personal musste sich umgewöhnen. „In Vellberg war alles ebenerdig und hier haben wir zwei Stockwerke. Da müssen die Mitarbeiter auch mal vom ersten in den zweiten Stock und umgekehrt“, schildert Wieland. Die Arbeitszeiten haben sich geändert, der Nachtdienst ist neu organisiert. Auch einen geschützten Bereich für Menschen mit Demenz gibt es hier. „Viele Arbeitsabläufe sind anders als vorher“, fasst er zusammen.

Herzlich aufgenommen wurden die Bewohner von den Rosenberger Bürgern und Vereinen. Der Bürgerhilfeverein organisiert jeden Freitag eine Einkaufsfahrt nach Ellwangen. „Die Leute können entweder mitkommen oder eine Bestellung aufgeben“, erklärt der Heimleiter. Alle zwei Wochen gibt es für mobile Bewohner eine Arztfahrt nach Ellwangen. „Auch im Haus werden wir hausärztlich von einem Arzt aus Ellwangen versorgt und können Physiotherapie, Logopädie, Fußpflege und Friseur anbieten“, so Wieland.

Einzel- statt Doppelzimmer

Ob alle Mitarbeiter wieder zurück nach Vellberg gehen, ist unklar. „Es kann schon sein, dass welche in Rosenberg bleiben“, meint deren Chef. Verstärkung würden sie aber in Vellberg aus dem DFM-Heim im Haller Teurershof bekommen. Dort gibt es nämlich künftig durch den Umbau von Doppel- zu Einzelzimmern weniger Pflegeplätze. Deshalb wird auch weniger Personal benötigt. Um sich für die Zukunft zu wappnen, bildet das Haus in Rosenberg Pflegekräfte aus. „Derzeit haben wir zwei Auszubildende und im Herbst kommen weitere zwei oder drei“, so Wieland.

Geschäftsleute aus Rosenberg sowie Vellberg und Umgebung haben dem DFM-Heim Rosenberg ein Fahrzeug mit neun Sitzen gespendet. Federführend war dabei Rüdiger Schröder aus Herlebach (Gemeinde Obersontheim). Schröder hat schon vor Jahren Sponsoren gesucht, um für das Vellberger Pflegestift ein Fahrzeug anzuschaffen, was ihm auch gelang. „Als ich ihn zufällig mal traf, habe ich ihn spontan angesprochen, ob er das für Rosenberg noch einmal machen würde“, berichtet Heimleiter Manfred Wieland. Obwohl es anfangs etwas holprig voranging, seien nach zweieinhalb Monaten so viele Spenden eingegangen, dass es für einen neunsitzigen Transporter gereicht hat, so Schröder. Schon jetzt ist das Auto viel im Einsatz, etwa zu Arzt- und Einkaufsfahrten für die Heimbewohner. Künftig soll es auch für Ausflugsfahrten genutzt werden.