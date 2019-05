Die Bauherrin investiert 7,3 Millionen Euro in das neue Pflegestift in Vellberg. Bürgermeisterin Zoll freut sich, dass mit dem Bau der Stadtteil aufgewertet wird.

Weihnachten sollen die früheren Bewohner des Pflegeheims Vellberg, die seit zwei Jahren in Rosenberg/Ostalbkreis leben, wieder im Pflegestift der Stadt oberhalb der Bühler feiern können. „Viele haben Heimweh und fragen: Wann ist’s so weit?“, berichtet Manfred Wieland, Leiter der Pflegestifte Vellberg und Rosenberg.

Wieland ist im Sommer 2017 mit den 42 Bewohnern des Pflegestifts Vellberg und mit seiner Mannschaft nach Rosenberg umgezogen, in das dortige, neue Pflegeheim der Dienste für Menschen. Das seitherige Heim in Vellberg wurde abgerissen. Am Mittwoch, beim Richtfest in Vellberg, wurde vielfach an die Senioren in Rosenberg gedacht. Dank sagten die Redner zudem deren Angehörigen, die durch den Umzug der Pflegebedürftigen längere Anfahrtswege in Kauf nehmen.

Es war ein ungewöhnlich großes Richtfest, zu dem die Bauherrin, die Firma Göckle, Schweinfurt, eingeladen hatte. Gut 140 Menschen drängten sich in einem großen Raum, der später gleichermaßen Flur, Gemeinschaftsraum, Wohnküche und Wohnzimmer einer Wohngruppe sein soll. 15 Zimmer gehören zu einer Wohngruppe, drei Wohngruppen mit je 15 Einzelzimmern werden gebaut – das Stift bietet also Platz für 45 Senioren.

Beim Richtfest schilderten Carolin Glöckle, Geschäftsführerin des Bauunternehmens, und Rainer Freyer, Geschäftsführer der diakonischen Einrichtung „Dienste für Menschen“ in Esslingen, die Entstehungsgeschichte des Neubaus. Denn eigentlich wollte Dienste für Menschen lediglich einen Anbau erstellen. „Als wir den Vorschlag zum Abriss auf den Tisch legten, war die Freude nicht so groß“, erzählte Glöckle. Doch letztlich überzeugte das Projekt, denn durch die neue Heimbauverordnung waren so viele Vorgaben zu berücksichtigen, die das Projekt verteuert und viele Kompromisse erfordert hätten. Deshalb also Neubau.

Großes Lob zollten die Bauherrin Glöckle und der künftige Betreiber den Behörden. Sowohl die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Vellberg als auch die mit dem Landratsamt seien „beispielhaft“ verlaufen, so Freyer.

Bürgermeisterin Ute Zoll zeigte sich begeistert vom Neubau. „Der Baukörper fügt sich sehr gut in die Umgebung ein.“ Dank der Hanglage falle die Mehrstöckigkeit nicht auf. Zoll ist die Einrichtung wichtig – viele Vellberger möchten in der Kommune ihre letzten Jahre verbringen. Zudem entstehe gleich nebenan Wohnraum für Menschen, die noch selbstständig sind, aber bei Bedarf Dienste zubuchen können. Dort baut die Firma Röwisch mehrere Wohnungen für betreutes Wohnen. „Wir entwickeln das Quartier neu – es bleibt so attraktiv“, stellte die Bürgermeisterin fest.

Fachkräfte gesucht

Manfred Wieland informiert, dass wohl 24, 25 Senioren, die nach Rosenberg umgezogen waren, wieder zurück kommen. „Ich gehe davon aus, dass an beiden Standorten je fünf bis acht Stellen neu zu besetzen sind.“ Das Stift wurde nach der neuen Heimbauverordnung gebaut, die Einzelzimmer vorsieht. Eine Besonderheit ist, dass in jeder Wohngruppe eine eigene Küche eingerichtet ist. Dort können fitte Senioren ab und an auch selbst kochen, mal einen Kuchen backen.

In der Großküche, die der ­Einrichtung angeschlossen ist, wird zudem für das eigene Haus wie auch für die Pflegeheime Rosenberg und Obersontheim gekocht.

