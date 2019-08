Die Minigolfanlage im Vellbacher Freibad gibt es seit 50 Jahren. Die 18 bahnen locken weniger Spieler an als früher. Der Andechser Club trägt dort am Sonntag seine Vereinsmeisterschaften aus.

Die haben einige Wochen auf den Knien zugebracht und gestrichen, geputzt und repariert“, lobt Schwimmmeisterin Anna Silbermann die Bauhofmitarbeiter. Pünktlich zum 50-jährigen Bestehen haben sie die Minigolfanlage im Vellberger Freibad auf Vordermann gebracht.

Die erste genormte Minigolf­anlage wurde am 19. März 1954 in Ascona am Lago Maggiore eröffnet. Dahinter steckte die Idee, dass Spieler an unterschiedlichen Plätzen nahezu identische Verhältnisse vorfinden konnten. Dies ermöglichte es, internationale Wettkämpfe durchzuführen.

Ebenfalls 1954 öffnete das Mineralfreibad in Vellberg. Der damalige Bürgermeister Hermann Frank weihte das Bad mit dem Sprung vom Dreimeterbrett in Frack und Zylinder ein. In den darauffolgenden Jahren arbeitete Vellberg, „Die Perle im Bühlertal“, stetig an seinem Auftritt als Tourismusort. So entstand innerhalb des Freibadgeländes eine 18-Loch-Minigolfanlage. Bei ihrer Eröffnung 1969 war sie eine der ersten in der Region.

Minigolf in Crailsheim Minigolfanlage startet in die neue Saison Der Eisenbahnersportverein in Crailsheim öffnet seine Minigolfanlage für die Saison.

Hans Ebert, früherer Hauptamtsleiter im Vellberger Rathaus, ist selbst begeisterter Minigolf-Spieler. Sein Bahnrekord im Vellberger Freibad liegt bei 27 Punkten. Das bedeutet, er hat 27 Schläge gebraucht, um alle 18 Bahnen zu absolvieren. Der Vellberger Manfred Stephan kommt auf 26 Punkte.

Ebert erinnert sich gut an die Anfangsjahre der Minigolfanlage: „Damals hatten wir sogar einen Minigolfwart, und das Spiel war bei Jung und Alt sehr beliebt.“ Im Lauf der Zeit kamen jedoch weitere Freizeitattraktionen hinzu, sodass das Interesse am „kleinen Golfspiel“ auf den 18 Bahnen nachließ. „Der separate Einlass lohnte sich nicht mehr, und wir haben die Öffnungszeiten an das Freibad angepasst“, erzählt Hans Ebert rückblickend. Alle paar Jahre werden die Betonbahnen und Hindernisse renoviert und teilerneuert. So auch dieses Jahr zum goldenen Jubiläum.

Die Minigolfanlage im Schatten der Bäume erstrahlt in neuem Glanz und wartet auf Spieler. Von denen es ein paar mehr geben dürfte. Badegäste können direkt von der Liegewiese oder dem Schwimmbecken an die Bahnen – und Minigolf in Bikini oder Badehose spielen.

Alb-Donau-Kreis Camping: Woran du einen guten Wohnmobil-Stellplatz erkennst Kurzurlaube mit dem Wohnmobil liegen im Trend: Der Alb-Donau-Kreis baut seine Stellplätze aus. Fragen und Antworten rund um Camping in der Region.

Turnier am Sonntag

Hans Ebert weist auf das Minigolfturnier hin, das am Sonntag, 11. August, anlässlich des 50-jährigen Bestehens und des Sommerferienprogramms über die Bühne geht. Treffpunkt ist um 10 Uhr zum Einspielen, das Turnier beginnt um 10.30 Uhr. Es gibt zwei Altersklassen, eine für Kinder von acht bis zehn Jahren sowie eine für Kinder von elf bis 13 Jahren. Die Vereinsmeisterschaft des Andechser Kultur- und Sportclubs schließt sich um 12 Uhr an. Titelverteidiger ist Hans Ebert, der auch Vorsitzender des Andechser Clubs ist. Da­rüber hi­naus steht der Vellberger 18-Loch-Minigolfplatz den Besuchern während der Freibadöffnungszeiten zur Verfügung.

Das könnte dich auch interessieren:

Golf Golf-Talent Alina-Sophie Koch aus Metzingen locken die USA Golf: Die 18-jährige Metzingerin Alina-Sophie Koch fliegt am Samstag, 10. August, nach Kentucky, um an der Morehead State University mittels Stipendium Chemie zu studieren und auf höchster Ebene Golf zu spielen