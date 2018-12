Dialog Vekehr macht Untermünkheimer Bürgern Sorgen

Untermünkheim / Von Oliver Färber

Raser in Tempo-30-Zonen, eine desolate Brücke, eine fehlende Abbiegespur, Abkürzungsverkehr durch Wohngebiete oder Falschparker, die es Fußgängern schwer machen – ein Großteil der Themen am Mittwochabend im Untermünkheimer Bürgersaal, zu dem die Kommune eingeladen hatte, dreht sich um den Straßenverkehr im Ort. Rund 20 Einwohner sind gekommen, um verschiedene Themen mit Gemeinderäten und Bürgermeister Christoph Maschke zu besprechen.

Mit dem Rollator auf die B 19

„Ich wollte das eigentlich nicht ansprechen, aber wenn wir schon mal dabei sind: Die Falschparker auf dem Gehweg an der B 19 behindern oft Fußgänger“, meldet ein Mann. Gerade Senioren mit Rollatoren oder Mütter mit Kinderwagen müssten auf die stark befahrene Ortsdurchfahrt ausweichen, weil Kunden der Bäckerei ihre Wagen dort abstellten. Den Inhabern, das betont er, mache er keinen Vorwurf. Sie hätten sogar im Schaufenster ein Schild, das dort nicht geparkt werden solle – außerdem sei man froh, ein solch erfolgreiches Geschäft im Ort zu haben. Gleichzeitig verstehe er die Autofahrer, weil man nicht unbedingt erkennen könne, dass man dort nicht parken dürfe.

Strafzettel für Falschparker

Alle Vorschläge der Besucher, ob Markierungen, Linien oder Parkverbotsschilder, weist Bürgermeister Maschke zurück. „Dazu muss die Verkehrsbehörde im Landratsamt Schwäbisch Hall eine Anweisung geben“, erklärt er. Die wird aber nicht erfolgen. „Weil es in der Straßenverkehrsordnung schon steht, dass man nicht auf einem Gehweg parken darf. Das lernt man in der Fahrschule“, so der Schultes. Außerdem sei entlang der Hohenloher Straße der Gehweg absichtlich in anderer Farbe gepflastert, damit dieser klar von der Fahrbahn abgetrennt ist.

Gemeinderäte und er versprechen aber, sich um dieses Problem zu kümmern. „Manches ist aber nur über den Geldbeutel zu regeln“, meint Maschke. Ab und an würden Falschparker fotografiert und erhielten dann einen Strafzettel. „Im Straßenverkehr gilt heute leider oft das Prinzip: Jetzt komme ich“, fügt er hinzu.

Das gelte auch für das weitere Problem, das Bürger beklagen: Dass in Tempo-30-Zonen, auch vor dem Kindergarten und der Schule, viel zu schnell gefahren werde. Selbst dort, wo Tempo 50 gelte, hielten sich Fahrer oft nicht daran.

Zusätzliche Anzeigetafel

Es sei aber beobachtet worden, dass dort, wo die Geschwindigkeitsanzeigetafel der Kommune hänge, Autos langsamer unterwegs seien. Doch leider gebe es nur eine dieser Anlagen, die ein Smiley zeigen, wenn der Wagen im erlaubten Bereich fährt. „Da schaffen wir doch eine zweite an, wenn das so viel nutzt“, sagte Gemeinderat Peter Busch.

Die Kreuzung zwischen B 19 und Suhlburger Straße bietet weiteren Diskussionsstoff. Ein Mann bemängelt, dass etliche Fahrer lieber durch die Gartenstraße führen, weil sie an dieser Stelle schwer auf die B 19 ausfahren könnten. Eine Vorampel oder eine Abbiegespur auf der Suhlburger Straße sei der Wunsch. „Aber das steht wieder nicht in unserer Macht“, stellt Maschke klar. Die Verkehrsschau und der Landkreis entscheide, bei denen man das Thema erneut vortragen.

Dass auf der Ortsdurchfahrt immer noch 50 gefahren werden dürfe, stört einen anderen Bürger. „Wir haben schon alles getan und beschlossen, damit dort Tempo 30 angeordnet werden soll“, entgegnet der Bürgermeister. Im Rahmen der Lärmaktionsplanung gebe es dazu keine Alternative. Was fehle, sei die Entscheidung der zuständigen Behörden. Man wolle aber nachhaken.

Es geht auch noch um klappernde Gullydeckel, eine Treppe am Netto-Markt, lärmende Partys in von der Kommune vermieteten Gärten, den Standort für den neuen Mehrgenerationentreff im Steinach, die wegen stetiger Verschmutzung verschlossenen Toiletten auf dem Friedhof, den Standort des Briefkastens oder ein fehlendes Altenheim. Etliche Fragen beantworten Gemeinderäte und Schultes. Doch nicht im jeden Fall können sie schnelle Abhilfe versprechen.