Schwäbisch Hall Tochter mit Blindenstock geschlagen

Schwäbisch Hall / Eleonore Heydel

Das Amtsgericht stellt das Verfahren wegen Körperverletzung gegen einen Sehbehinderten gegen 500 Euro Geldauflage ein.

Der 53-jährige Kreisbewohner, der sich jetzt wegen Körperverletzung vor dem Haller Amtsgericht verantworten musste, ist fast blind. Er behilft sich mit einem Blindenstock und lässt sich durch seinen Hund führen. Die eigene Tochter hat den bisher unbescholtenen Mann vor Gericht gebracht. Er soll sie im Mai dieses Jahres in seinem eigenen Garten mit seinem Blindenstock gegen den Oberkörper geschlagen haben. Er selbst sagt, er habe nicht gezielt zugehauen. Und er berichtet von den Enttäuschungen und seelischen Verletzungen, die ihm seine Tochter in früherer Zeit zugefügt habe. Aber die Schuldzuweisungen beruhen auf Gegenseitigkeit. Die 23-jährige Tochter sieht sich als Opfer der Willkür ihres Vaters. Schon seit Jahren vermeiden die beiden jede Begegnung. Kommt die Tochter nach Hause, so wie am 13. Mai (Muttertag), geht der Vater mit seinem Hund so lange spazieren, bis sie wieder außer Reichweite ist. Zum Muttertag hatte sich die junge Frau mit ihren Geschwistern im Elternhaus eingefunden. Der Vater blieb derweil außen vor.

Die 23-Jährige hat auch einen Hund. Aber sie will nicht, dass ihr Vater diesen streichelt. So war es am Muttertag, und deswegen soll der Vater sie mit dem Stock angegriffen haben. Bei ihrer Vernehmung als Zeugin hält sie sich in eigener Sache bedeckt. So will sie nicht auf die Frage antworten, welches Fach sie studiere: „Darf ich das vielleicht aufschreiben, denn ich möchte gar nicht, dass mein Vater so viel über mich erfährt!“

Verhältnis seit Jahren zerrüttet

Der stark sehbehinderte Vater sitzt mit seinem Verteidiger Michael Donath auf der Anklagebank und hört seiner Tochter angespannt zu. Sie redet wie ein Buch. Sie habe ihren Vater oft sehr wütend erlebt. Nach der Attacke mit dem Blindenstock am Muttertag habe er wieder „rumgebrüllt“. Die entsprechende Szene hat sie mit ihrem Handy aufgenommen. Im Gerichtssaal zeigt sie die gespeicherte Video-Sequenz. Schwere Folgen habe der Schlag mit dem Stock nicht gehabt, meint die Studentin. Aber sie habe unter dieser Attacke auch seelisch gelitten und sei deswegen zur Polizei gegangen. Verteidiger Donath bringt es auf den Punkt: Das Verhältnis

von Vater und Tochter ist seit Jahren zerrüttet. Richter Jens Brunkhorst und Staatsanwalt Lukas Zanzinger sehen es genauso. Beide sprechen sich dafür aus, das Verfahren einzustellen – nicht zum Nulltarif, sondern gegen eine gemeinnützige Geldauflage. Der Angeklagte ist mit einer Summe von 500 Euro einverstanden. Gemeinsam wird entschieden, dass das Geld an das Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Waldenburg gehen soll. Sobald der Betrag gezahlt ist, wird die juristische Akte geschlossen. Die Zukunft wird zeigen, ob das Gericht mit seiner Entscheidung einen ersten Weg zur Versöhnung zwischen Vater und Tochter weisen konnte.

