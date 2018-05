Entwicklung Ute Zoll: „Bin mit den Menschen im Gespräch“

Sigrid Bauer

Vellbergs Bürgermeisterin Ute Zoll ist zum zweiten Mal für acht Jahre ins Amt gewählt worden. Was sie sich alles vorgenommen hat und umsetzen möchte, erzählt sie im Interview.

Wie fühlen Sie sich nach der zweiten Wahl zur Bürgermeisterin im Vergleich zur Wahl 2010?

Ute Zoll: 2010 ging es um den Sieg. Nach acht Jahren im Amt geht es jetzt um Wertschätzung, um Anerkennung meiner Arbeit und darum, wie ich bei den Menschen angekommen bin.

Sie hatten 2010 angekündigt, bürgernah sein zu wollen. Ist Ihnen das gelungen?

Ich denke schon. Ich gehe zu allen Vereinen, habe den Wirtschaftsstammtisch mit den Gewerbetreibenden und den Neujahrsempfang eingeführt – ich bin mit den Menschen im Gespräch. Durch meine Besuche der Jubilare habe ich öfter Kontakt mit älteren Bürgern. Seit etwa zwei Jahren besuche ich junge Familien, die ein Baby bekommen haben. So lerne ich auch jüngere Bürger und neu zugezogene Familien kennen.

Welche Projekte stehen für die nächsten acht Jahre an?

Ganz wichtig ist mir das Gesundheitszentrum, das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Das ist ein enormer Standortfaktor für uns.

Dann der Breitbandausbau. Vom Land gefördert wird er in Lorenzenzimmern, wo wir jetzt mit dem Ausbau beginnen. Leider werden von den aktuellen Förderrichtlinien nicht alle schlecht versorgten Gebiete erfasst. Hier muss die Politik noch handeln, damit wir alle benachteiligten Gebiete über eine Förderung an das Glasfasernetz anbinden können.

Dann das Thema Kinderbetreuung und Schule: In die Betreuung müssen wir auf jeden Fall noch einiges investieren. Wir planen derzeit im Kindergarten Talheim zwei bis drei Kleinkindgruppen. Nach Pfingsten wird dort umgebaut. Das wird aber langfristig nicht reichen. Deshalb müssen wir uns beizeiten entscheiden, ob wir in Talheim aufwendig sanieren oder neu bauen. Auch in der Kita Markgrafenallee wird die aktuell geplante zusätzliche Ü3-Gruppe nicht reichen. Wir müssen mittelfristig auch dort um- oder anbauen.

In der Schule sieht es mit den vorliegenden Geburtenzahlen so aus, dass die Klassenzimmer reichen. Die Frage ist aber, ob der Bauboom anhält und mehr junge Familien nach Vellberg ziehen. Das lässt sich einfach nicht vorhersagen.

Wie sieht es mit den Personalkosten aus? Sie steigen die letzten Jahre stetig.

Unser größter Posten bei den Personalkosten sind tatsächlich die Erzieherinnen. Und es werden noch mehr werden. Wir wollen in der Kita Schönblick eine Ganztagsgruppe anbieten, dazu brauchen wir auch zusätzliches Personal. Das wird aber immer schwieriger, weil der Arbeitsmarkt leer gefegt ist. Bisher hatten wir Glück, auch weil wir ständig Anerkennungspraktikantinnen ausbilden, die wir bei Personalbedarf meist übernehmen.

Was planen Sie im Bereich Wohnbau- und Gewerbeflächenentwicklung?

Für Wohnbauplätze haben wir gerade in Großaltdorf im Baugebiet Wolfsgraben das Verfahren angestoßen und auch im Gebiet Kreuz­äcker in Vellberg geht es weiter. Mir persönlich liegt die Gewerbeflächenentwicklung sehr am Herzen. Im Zusammenhang mit der geplanten Umfahrung von Großaltdorf hatten wir vorgeschlagen, dort Gewerbeflächen auszuweisen, das ist aber vom Landratsamt abgelehnt worden. Es wird immer schwieriger Bauflächen zu bekommen. Man muss den Bedarf nachweisen. Wir haben zwar in Talheim noch ausgewiesene Gewerbeflächen, aber die Grundstücke sind nicht im städtischen Eigentum. Im Gewerbegebiet Länderäcker in Großaltdorf kommt dazu, dass die Erschließung sehr teuer wäre, weil Strom, Wasser und Kanäle unter den Bahngleisen hindurch verlegt werden müssten.

Was sagen Sie zur Schuldenentwicklung?

Bis Ende 2018 steigen sie auf 2,7 Millionen Euro, aber nur, wenn wir den im Haushalt enthaltenen 700 000-Euro-Kredit brauchen. Die Tendenz geht zwar nach oben, aber wir machen eine solide Finanzpolitik, das hat uns auch das Landratsamt für den Haushalt 2018 bestätigt. Wir handeln nach zwei Vorsätzen: Die Pro-Kopf-Verschuldung soll nicht über 1000 Euro steigen, und wir müssen nach dem neuen Haushaltsrecht die Abschreibungen erwirtschaften. Aber es kommen immer wieder unvorhersehbare Ausgaben, wie das Dach der Kita Schönblick, da summiert sich die Sanierung schnell auf mehr als 100 000 Euro. Es ist schade, dass wir nicht alles umsetzen können, zum Beispiel eine größere Stadthalle. Wir konnten diese Investitionen bisher nicht einmal einplanen. Die Instandhaltungskosten für unsere Gebäude, die Straßen und Kanäle – allein für die Kanalsanierungen sind jährlich 100 000 bis 200 000 Euro eingeplant – sind enorm hoch.

Macht Ihnen die Arbeit noch Spaß?

Aber ja! Erstens ist mir der Kontakt zu Menschen wichtig und zweitens motivieren mich die Herausforderungen. Es ist spannend, sich immer wieder in neue Themen einzuarbeiten. Die Bandbreite der Aufgaben habe ich unterschätzt. Sie hat mich positiv überrascht.