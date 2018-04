Crailsheim Upcyceln statt wegwerfen

Crailsheim / Luca Schmidt

Upcycling, also aus Altem Neues machen, liegt gerade voll im Trend. Egal ob aus Paletten, Papier oder Glas – es entstehen immer wieder neue eindrucksvolle Möbel oder Dekorationen aus Dingen, die eigentlich in den Müll wandern sollten. Bei der Kinder- und Jugendkulturwoche können die sechs jungen Künstler, die an der Veranstaltung „Aus Alt mach Neu“ im Jugendbüro teilnehmen, selbst ausprobieren, wie es ist, völlig neue Gegenstände entstehen zu lassen.

Basteln als Hobby

Eine der Teilnehmerinnen ist Pauline Schürle. „Ich bastle auch in meiner Freizeit gerne, vor allem Geburtstagsgeschenke“, sagt die Elfjährige. Sie hat beispielsweise bereits eine Schachtel mit Herzverschluss gemacht. „Dazu habe ich Papier unterschiedlich zusammengefaltet, in zwei Farben.“

Anregungen für ihr Hobby hat sie aus dem Internet. „Ich schaue mir Youtube-Videos an und versuche, das dann nachzumachen.“ Manchmal ändert sie dann etwas an der Vorlage, sodass ganz neue Gegenstände entstehen.

Buch als Ideengeber

Im Kurs arbeitet sie an ihrem Anfangsbuchstaben, den sie bereits aus Pappe ausgeschnitten hat. „Der wird jetzt noch mit Faden umspannt“, erklärt Pauline. Vorher haben die Kinder bereits mit Teelichtgläsern gearbeitet. „Wir haben einen Faden als Muster ausgelegt und dann mit Sprühfarbe darübergemalt.“

Auch die zwölfjährige Johanna Tischner bastelt in ihrer Freizeit gerne. „Ich habe zu Hause ein Bastelbuch mit vielen guten Ideen“, sagt sie. So habe sie schon ein Vogelhaus aus Pappe gefertigt. „Auf das Dach konnte man Zettel kleben.“ An Ostern wurde das Häuschen dann zur Dekoration aufgestellt.

Meike Lechler, Sozialpädagogin der Stadt Crailsheim, hatte die Idee für die Veranstaltung und leitet sie. „Online kann man sich sehr viele Ideen holen“, sagt sie. Heute wird mit Gläsern, Dosen, Puppen und Plastik gearbeitet. Am Ende dürfen die Kinder die gebastelten Dinge mit nach Hause nehmen.