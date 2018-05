Unglück Untersuchung wegen Mittelfischacher Ultraleicht-Absturz läuft

Obersontheim / Oliver Färber

Tödliche Verletzungen zog sich der Pilot eines Ultraleichtflugzeugs bei einem Unfall am Dienstag, 24. April, zu: Der 66-Jährige war gegen 19.45 Uhr bei Start- und Landeübungen aus rund 60 Metern Höhe abgestürzt. Die Frage lautet nun: Lag es am Fluggerät oder am Piloten, dass es zu dem tragischen Unglück gekommen ist? Die Pressestelle des zuständigen Polizeipräsidiums Aalen meldet auf Anfrage dieser Zeitung, dass es darauf bislang keine Antwort gibt.

Vor Ort hatten Spezialisten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung das Wrack untersucht und Fotos gemacht. Anhand der angefertigten Unterlagen ermitteln sie nun und wollen die Ursache für den Absturz herausfinden. Laut Polizei sei allerdings nicht allzu schnell mit einem Ergebnis zu rechnen: Solche Ermittlungen der Behörde zögen sich eine Weile hin.