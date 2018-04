Engagement Unterstützung für Kinder und Lehrer

Obersontheim / Sigrid Bauer

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs!“ Stolz verkündet Ilyda das Ergebnis ihrer Rechnung, auf das sie mithilfe ihrer Finger gekommen ist. „Gut!“, lobt Leonie Mack das Mädchen. „Und jetzt noch die letzte Aufgabe!“, spornt sie die Erstklässlerin an. An diesem Dienstag ist die Obersontheimerin für 14 Erstklässler in der Hausaufgabenbetreuung zuständig. Ein paar Kinder sind schon fertig und sollen sich noch einige Minuten ruhig verhalten, bevor sie um 13.30 Uhr auf dem Flur vor dem Klassenzimmer spielen dürfen, aber nur leise. Andere sind noch mehr oder weniger konzentriert mit Mathe- oder Deutschaufgaben beschäftigt. Die 20-Jährige, die erste Bufdi der Gemeinde Obersontheim, geht weiter zu einem Jungen, der ein bisschen Unterstützung bei der Deutsch-Hausaufgabe braucht. Ein klein wenig Hilfe von Frau Mack, wie die Schüler sie nennen, und schon hat er es geschafft.

„Nach einem ganzen Vormittag Unterricht können sich manche Kinder nur noch schwer konzentrieren“, erklärt die junge Frau. Aber inzwischen hätten die meisten verstanden, dass sie ihre Hausaufgaben möglichst schon in der Schule fertig bekommen sollten, damit sie zu Hause Zeit zum Spielen haben.

Zurück an die eigene Schule

Die Abiturientin des Haller Wirtschaftsgymnasiums ist gleichzeitig mit den Erstklässlern im September an die Grundschule gekommen, wo sie als Sechsjährige selber eingeschult wurde. Jetzt hat sie ganz selbstverständlich ihren Platz zwischen den Kollegen im Lehrerzimmer. „Anfangs war es schon etwas komisch, dass ich manche Lehrer noch von früher kenne und sie jetzt duze“, meint sie und lacht. Sie habe sich aber sehr schnell eingelebt. Schulleiter Stefan Kiesel ist mehr als zufrieden mit ihr. „Die Kinder mögen sie und für ihr junges Alter ist sie äußerst zuverlässig. Außerdem denkt sie mit und hat konstruktive Vorschläge, das ist wirklich erwähnenswert. Sie ist ein echter Glücksfall für uns“, betont er.

Weites Aufgabenfeld

Als Bufdi hat sie ein weites Aufgabenfeld. Neben der Hausaufgabenbetreuung der Erstklässler, die montags bis donnerstags nach dem Mittagessen angeboten wird, ist sie oft im Unterricht dabei und kümmert sich um einzelne Kinder, die bei neuen Unterrichtsthemen Unterstützung brauchen. Oder sie übt mit einer kleinen Gruppe in einem anderen Raum Lesen, Schreiben oder Rechnen. „Heute zum Beispiel war sie für vier Kinder, die eine Klassenarbeit wegen Krankheit versäumt haben, verantwortlich. Sie haben bei ihr den Test nachgeschrieben“, schildert Kiesel.

Beim Schwimmunterricht ist sie als zweite Person dabei, auch in den Nachmittags-AGs ist ihre Unterstützung gefragt. „Mir ist wichtig, dass die Bufdis volljährig sind, denn dann dürfen sie auch Aufsicht führen“, erklärt der Schulleiter. Immer nach dem Unterricht begleitet Leonie Mack die Kinder zur Bushaltestelle. „Seit wir das eingeführt haben, gibt es dort keine Vorfälle mehr“, freut sich Kiesel.

Außerdem hilft sie bei Schulfesten, nimmt an Ausflügen, Klassen- und Abschlussfahrten teil und hilft ab und zu im Sekretariat aus. Darüberhinaus ist sie noch für die Abwicklung der Mittagessensbestellungen zuständig. „Das ist bisher leider sehr zeitaufwändig. Aber wir stellen bald auf ein Online-Bestellsystem um. Dann kann Frau Mack andere Aufgaben übernehmen“, so Kiesel.

Zukunft bei den Stadtwerken

Für Leonie Mack ist das Bufdi-Jahr an der Schule eigentlich nur Plan B. Sie will nämlich ein duales BWL-Studium beginnen. Inzwischen hat sie eine Stelle bei den Haller Stadtwerken. „Da fange ich im August an. Das Studium beginnt im Oktober“, berichtet sie. Sie sei schon oft gefragt worden, ob sie Lehrerin werden möchte. „Weil ich gut erklären kann“, sagt sie. Sie könne sich das als Beruf nicht vorstellen. „Aber jetzt als Bufdi gefällt es mir echt gut“, betont sie.

„Zu zweit mit einem Bufdi in der Klasse zu sein, das hat schon Qualität. Das wollen wir ausbauen“, kündigt der Schulleiter an. Ab dem nächsten Schuljahr gibt es zwei Bufdis. „Der Förderverein übernimmt einen Teil der Kosten, das ist sehr erfreulich“, meint Kiesel. Er kennt die beiden jungen Frauen bereits und ist sicher, dass sie genauso engagiert sind wie Leonie Mack.