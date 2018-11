Jugendarbeit Unterschiedliche Förderwege für Jugend in Vellberg

Vereine zahlen keine Miete für Hallennutzung

Für die Sportplatzpflege sowie Räume und Hallen zahlen die Vereine in Vellberg, Obersontheim, Bühlertann und Bühlerzell nichts. Die Stadt Vellberg kostet das rund 180 000 Euro jährlich. Das finanzschwache Bühlerzell hat 2017 allein für die Sportplätze über 40 000 Euro aufgewandt. Bei großen Investitionen gewähren die Gemeinden in der Regel Zuschüsse, über die der Gemeinderat entscheidet. Obersontheim hat vor drei Jahren die Erweiterung der Schießhalle des Oberfischacher Schützenvereins mit 50 000 Euro gefördert. Das neue Bienenzentrum Bühlertal in Bühlerzell bekommt die Standfläche für seinen Container gratis. Üblich ist in den Gemeinden, dass die Vereine für Jahresfeiern oder andere Veranstaltungen in Gemeindehallen keine Miete bezahlen. siba