Finanzen Untermünkheimer Steuereinnahmen steigen 2019 leicht

Untermünkheim / Oliver Färber

Kämmerer Daniel Sommer präsentiert den Untermünkheimer Gemeinderäten die Pläne für den kommunalen Ergebnishaushalt 2019.

Bereits in der vorangegangenen Gemeinderatssitzung hatte Kämmerer Daniel Sommer die Eckdaten des Finanzhaushalts vorgestellt. In diesem werden die Investitionen der Kommune für das kommende Jahr geplant. Nun ging es in der letzten Sitzung des Jahres um den Ergebnishaushalt, in dem die Zahlen des laufenden Betriebs der Gemeinde für 2019 festgehalten werden. Einen Beschluss gab es am Ende dieses Tagesordnungspunktes nicht: Haushaltsdiskussion und -verabschiedung sind erst nach der Winterpause geplant.

„Vor allem die Umlagen sorgen für größere Einnahmen“, erklärte Sommer dem Gremium. Größter Brocken sei die Zuweisung vom Land. Statt mit 526 200 Euro in diesem Jahr rechnet er bei diesem Posten mit 700 200 Euro. Rund 72 800 Euro mehr, nämlich rund 1,032 Millionen Euro, sollen aus den Schlüsselzuweisungen kommen.

Die höchsten Einnahmen macht die Gemeinde Untermünkheim mit ihrem Anteil an der Einkommensteuer. 2019 sollen dies 1,979 Millionen Euro sein – immerhin auch 164 000 Euro mehr als noch in diesem Jahr. Die Benutzungsgebühren steigen um 111 600 Euro auf rund 1,33 Millionen Euro.

Die Gewerbesteuer hat der Kämmerer im neuen Zahlenwerk bei einer Million Euro unverändert gelassen. „Die zu schätzen, ist immer schwer, weil man nie weiß, wie es mit der Wirtschaft läuft“, sagte er.

Unter dem Strich stehen am Ende rund 7,458 Millionen Euro an Einnahmen im Ergebnishaushalt. Und auch wenn diese um 526 900 Euro wachsen, die Ausgaben steigen gleichzeitig um 421 500 Euro auf rund 7,803 Millionen Euro. An erster Stelle stehen dabei die Personalkosten: rund 2,749 Millionen Euro – 280 600 Euro mehr als noch dieses Jahr. An den Landkreis muss Sommer rund 1,362 Millionen Euro für die Umlage überweisen. Sie steigt um 67 300 Euro. Für den Länderfinanzausgleich berappt Untermünkheim 65 000 Euro mehr, also 928 400 Euro.

Unter dem Strich bleiben 521 000 Euro. „Das ist die ehemalige Zuführungsrate“, so der Kämmerer. Dieses Geld wird für Investitionen in den Finanzhaushalt übertragen. Um alles zu finanzieren, greift die Kommune auf einen Kredit von 500 000 Euro und Rücklagen zu.