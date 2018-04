Gewerbeschau Untermünkheimer Frühling mit Vogelglück

Kunst und Handwerk gibt’s am Sonntag in der Weinbrenner­halle. © Foto: Ufuk Arslan

Schnabel an Schnabel, Aug’ in Aug’: Diese beiden scheinen sich gefunden zu haben. Beim Untermünkheimer Frühling dürften sie eine der Hauptattraktionen sein. © Foto: Ufuk Arslan

Untermünkheim / Elisabeth Schweikert

„Heute Nacht war der Storch offenbar doch erfolgreich“, berichtet Daniel Sommer, Kämmerer der Gemeinde Untermünkheim – mit einem hörbaren Lächeln in der Stimme. Rechtzeitig zum Untermünkheimer Frühling hat sich jetzt erstmals ein Storchenpaar auf dem Rathaus eingefunden. Bereits 2015 wurde das Storchennest auf die Sirene gesetzt, nachdem sich in den Jahren zuvor immer wieder mal ein Storch auf dem Dachfirst niedergelassen hatte. Doch bisher – auch in den Jahren nach 2015 – wurde das Nest stets verschmäht.

Dieses Jahr scheint es nun doch geklappt zu haben. Bereits an Gründonnerstag wurde auf dem Rathausdach ein Storch gesehen. Doch er blieb alleine und zog weiter. Vergangene Woche war wieder ein Storch da und vorgestern, am Dienstag, folgte ein zweiter, erzählt Sommer weiter. „Der Storchenmann stand im Nest und klapperte laut mit dem Schnabel. Die Storchendame war auf dem Dachfirst der Apotheke und zeigte sich uninteressiert. Heute Nacht scheint der Storchenmann erfolgreich gewesen zu sein“, erzählt Sommer weiter. „Jedenfalls: Seit heute Morgen fliegen beide immer wieder zum Nest und bringen Baumaterial mit ihrem Schnabel.“

Das Storchenpaar dürfte die Attraktion beim Untermünkheimer Frühling sein, der für diesen Sonntag, 22. April, angesetzt ist. Zwischen 11.30 Uhr und 16.30 Uhr haben die Geschäfte und Firmen in allen Teilorten geöffnet. Auf dem Untermünkheimer Marktplatz gibt es etliche Aktionen und Verkostungsmöglichkeiten. Auch in den Firmen in den Teilorten wir bewirtet. Während die Erwachsenen sich informieren können, können Kinder beispielsweise Gokart fahren (in Enslingen) oder sich schminken lassen (in Kupfer). Ein Pendelbus bringt die Besucher im 20-Minuten-Takt von Ort zu Ort. Freunde von brenzligen Sachen kommen bei der Schauübung der Feuerwehr auf ihre Kosten: Jeweils um 11.30Uhr und 14 Uhr im Bauhofgelände in Enslingen soll es spektakuläre Einsätze zu sehen geben.

Zudem wird in und um die Weinbrennerhalle der 14. Kunsthandwerkermarkt abgehalten. “Uns ist es wieder gelungen, eine hochkarätige Vielfalt an Künstlern und Kunsthandwerkern für den beliebten Markt zu gewinnen“, teilt der Kultur- und Förderverein Rösslermuseum mit. Mit 54 Ausstellern liegt die Beteiligung wieder auf dem Rekordniveau der Vorjahre. Neuheiten sind dieses Jahr Gewürzstände, Papierkunst und Patchworkarbeiten. Daneben wird es die gewohnte Auswahl an hochwertigen, kunsthandwerklichen Arbeiten geben. Der Markt ist bis 18 Uhr geöffnet.