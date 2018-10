Soziales Untermünkheim will Nachbarschaftshilfe fördern

Untermünkheim / Oliver Färber

Der Untermünkheimer Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung mit dem Thema Caring Comunity beschäftigt. Für das neue Netzwerk sollen Fördergelder beantragt werden.

In manchen Dörfern und Familien unterstützen sich die Menschen gegenseitig. Doch veränderte Gesellschaftsstrukturen tragen dazu bei, dass Nachbarschaftshilfe oder innerfamiliäre Unterstützung erschwert ist. „Heute muss sich da die Kommune einmischen, damit das wieder klappt“, erklärt Bürgermeister Christoph Maschke bei der jüngsten Sitzung des Untermünkheimer Gemeinderats. Caring Community heißt das Projekt, auf dessen Förderung sich das Gremium bereits bei einem seiner vergangenen Treffen geeinigt hat. Nun wurden weitere Details festgezurrt. Außerdem hat der Rat entschieden, für das Vorhaben Fördermittel des Landes zu beantragen.

„Das können bis zu 15.000 Euro sein“, berichtet Martin Keller-­Combé vom Sozialamt des Landkreises. Er ist der Begleiter und Moderator des Projekts. Der große Traum sei es, irgendwann eine Stelle in der Gemeinde zu haben, bei der sich Hilfsbedürftige mit ihren Problemen meldeten und hilfsbereite Menschen Angebote machten. „Die professionellen Dienste können nicht jede Hilfe leisten“, ist sich der Fachmann ­sicher.

Die Frage sei, wie dieser Prozess, dass sich die Bürger untereinander unterstützen, in Gang gesetzt werde. Erster Schritt sei, eine Übersicht zu erstellen, welche Angebote Vereine und Organisationen bereits machten. „Da gibt es schon viel, aber das ist zu wenig bekannt“, sagt Maschke.

Im zweiten Schritt müsse der Bedarf ermittelt werden. „Wir müssen die Bürger fragen, was sie brauchen“, meint Keller-Combé. Es gelte, hineinzuhören – nicht (nur) über schriftliche Umfragen. Die Idee ist, dies beispielsweise beim gemütlichen Zusammensein nach Übungsstunden eines Vereins zu tun, bei Stammtischen, nach Gottesdiensten oder bei Elternabenden. Problematisch sei die „stille Gruppe“, Menschen, die solche Treffen nicht besuchen und sich auch nicht melden, wenn Umfragen laufen. „Die könnte man über Besuchsdienste erheben“, so Keller-Combé. Bei drei Bürgercafés in den drei Hauptorten im Juli könne man Weiteres klären.

Ergebnisse nach einem Jahr

Als Zeitrahmen sieht Keller-Combé ein Jahr, an dessen Ende es an die Umsetzung der Maßnahmen geht. Es könne ein Netzwerk gebildet und begonnen werden, Menschen für das Thema zu gewinnen. Er bietet an, neben seinem Job beim Landratsamt das Projekt in seiner Freizeit zusätzlich freiberuflich zu begleiten.

Das Vorgetragene findet Zustimmung bei den Gemeinderäten. „Das Engagement finde ich klasse“, meint Gemeinderat Bernd Wolf. „Es wird uns vor allem beschäftigen, das zu kanalisieren“, so sein Amtskollege Thomas Unfried. Keller-Combé regt an: „Ein, zwei Gemeinderäte sollten bei den Treffen sein.“