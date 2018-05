Unter freiem Himmel

pm

Ob Natur-, Mineral- oder das klassische Freibad: Ab Mai beginnt wieder die Saison in allen Freibädern der Region. Wer gut schwimmen kann und sich ausreichend vor der Sonne schützt, der kann einen wundervollen Tag im Freibad erleben. Wichtig ist hier auch die passende Bademode. Zu den Trendfarben der Saison, die vor allem auf gebräunter Haut toll zur Geltung kommen, gehören leuchtendes Orange, Gelb und Blautöne in allen Schattierungen. Auch Metallicfarben wie Gold und Bronze sowie softe Pastellnuancen stehen hoch im Kurs. Auffälliges Colour-Blocking ist ebenso en vogue wie exotische Blumenmuster oder unifarbene Bademode in Oliv und Schwarz. Ein wahrer Blickfang sind in dieser Saison Bikinis in Lederoptik.

Bei den Formen der Ein- und Zweiteiler hat Frau die Qual der Wahl – einen einheitlichen Trend gibt es nicht. Triangel-, Neckholder- und Bandeau-Bikinis bleiben aktuell, Einteiler gefallen mit asymmetrischen Schnitten, Netzeinsätzen und Cut-Outs. Insgesamt gibt es viele Modelle mit hohen Beinausschnitten, ein guter Bekannter aus der vergangenen Saison ist der Athleisure-Trend mit sportlichen High Neck Bikinis. Dank gepolsterter Cups, Verstärkungen oder schmeichelnder Raffungen holen die Bikinis und Badeanzüge das Beste aus jeder Figur heraus.

Die Badeanstalten in der Region öffnen ab diesem Monat wieder ihre Türen. Das Schenkenseebad in Schwäbisch Hall feiert Saisoneröffnung am heutigen Samstag. Von Montag bis Freitag ist das Bad von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Am Wochenende und an Feiertagen kann von 8.30 Uhr bis 20 Uhr geplantscht werden.

In Mainhardt hat das Freibad auch auch ab heute geöffnet. Das Bad öffnet werktags von 10.30 bis 20.30 Uhr sowie am Wochenende von 9 bis 20.30 Uhr.

Saisoneröffnung im Waldfreibad Gelbingen ist am Sonntag, 13. Mai. Werktags wird das Bad von 14 bis 19 Uhr geöffnet. An Sonn- und Feiertagen kann schon ab 11 bis um 19 Uhr gebadet und geschwommen werden. Bei schönem Wetter hat auch das Freibad in Murrhardt ab diesem Wochenende wieder geöffnet. Dort kann diesen Monat und im September von 9 bis 19 Uhr gebadet werden. In der Hochsaison von Juni bis August bleibt das Bad abends eine Stunde länger geöffnet.

Ab ins kühle Nass

Ein Tag im Freibad ist toll – wenn einige Voraussetzungen erfüllt sind. Da laut einer ForsaUmfrage der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mindestens jeder zweite Grundschüler gar nicht oder nur unsicher schwimmen kann, sollte vor allem darauf geachtet werden, dass Kinder sich nicht selbst überschätzen. Auch nach dem Erlangen des ersten Schwimmabzeichens muss das Schwimmen weiter regelmäßig mit den Kindern geübt werden. Generell ist für Eltern eine erhöhte Aufmerksamkeit ratsam, denn sie sollten ihre Kinder stets im Auge behalten und in deren Nähe bleiben. Es sollte immer darauf geachtet werden, dass Kinder sich nicht überschätzen und gleichzeitig diese nicht überfordern. Auch Wasserspielzeuge schützen nicht vor dem Ertrinken.

Ein weiterer Risikofaktor im Freibad ist die Sonne. Zu viel Sonne ist auf Dauer gefährlich, denn die UV-Strahlung schädigt die Haut und fördert die Entstehung von Hautkrebs. Selbst Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor von 30 bis 50 schützt die Haut nur eine gewisse Zeit. Intensives Sonnenbaden über Stunden sollte daher vermieden werden.