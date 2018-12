Lokalpolitik Unmut in den Teilorten

Schwäbisch Hall / Beatrice Schnelle

Eigentlich lautet das Thema der SPD-Gesprächsreihe über Hall „Wie erhalten wir die Teilorte lebendig?“. Im Publikum und auf dem Podium geht es aber mehr darum, wer oder was daran schuld ist, dass Ortschaften „ausbluten“, wie Andreas Stein es nennt. Der Tüngentaler Raiffeisenbank-Vorstand, der die kleinste Bank Deutschlands zäh gegen Übernahmeversuche verteidigt, sieht Parallelen zwischen der Zentralisierung der Teilorte und der dörflichen Bankinstitute: „Die Dezentralität war unsere Stärke und die wurde zerstört.“ Eigenverantwortung mit einem „gewissen Budget“ müsse an die Teilorte zurückgegeben werden, über öffentliche Baumaßnahmen sei von den Einwohnern vor Ort zu entscheiden.

Beiträge um 100 Prozent erhöht

„Ein Schlag in die Magengrube“ sei die Abschaffung der hauptamtlichen Ortsvorsteher gewesen, finden Ulrich Metzger und viele der rund 30 Zuhörer in Saal. Der Vorsitzende des TSV Sulzdorf spricht von einem „Rundumschlag“, den die Stadt gegen die Teilorte und ihre Vereine geführt habe, nachdem ihr durch die steuerliche Abwanderung der Bausparkasse 80 Millionen Euro in der Kasse gefehlt hätten. Da sein Verein in Folge der Einführung von Nutzungsgebühren für Hallen und Sportplätze die Mitgliedsbeiträge um 100 Prozent habe erhöhen müssen, habe es viele Austritte gegeben.

Bei finanziellen Entscheidungen im Gemeinderat sei immer zuerst „die Stadt“ dran, in den Teilorten entstehe der Eindruck, man sei das fünfte Rad am Wagen, klagt ein Zuhörer. Ein anderer ätzt: „Was wäre Schwäbisch Hall denn ohne seine Teilorte? Ein ganz kleines Kaff!“

Allein in den letzten zwei Jahren seien Hunderttausende Euro in den Straßenbau in Sulzdorf und Gottwollshausen geflossen, führt Erster Bürgermeister Peter Klink dagegen an. Es gebe nun einmal sieben Teilorte und natürlich sei es den anderen schwer zu vermitteln, dass sie eben erst „im übernächsten Jahr“ wieder dran seien. „Wenn wir in den Teilorten von unserer eigenen Wirtschaftskraft leben müssten, wären wir arm dran“, gibt der SPD-Fraktionsvorsitzende und Stadtrat Helmut Kaiser zu bedenken. Er merkt jedoch an, der Gemeinderat sei bei Vorhaben in der Stadt selbst viel schneller bereit, Nachtragshaushalte zu beschließen. Immer wieder schwebt das Thema Globe-­Theater vorwurfsvoll über dem Saal, das Kaiser allerdings als wichtig für die Strahlkraft der Region und damit für das Gewinnen von Fachkräften bezeichnet. „Ich stamme aus Berlin und bin nicht wegen des Globe-Theaters gekommen“, vermeldet ein Gast zur allgemeinen Erheiterung.

Mit einem nostalgischen Rückblick auf das rege Dorfleben in Gailenkirchen vor der Eingemeindung, mit Gastwirtschaften, Lebensmittelgeschäften, Tankstelle, Bank und Feuerwehr, hatte Kaiser die Gesprächsrunde eröffnet und wird darin später von der Bibersfelder Ortsvorsteherin Ute Fritz bestärkt. Die Angebote würden eingestellt, wenn die Nachfrage ausbleibe, argumentiert der Erste Bürgermeister trocken: „Da sind wir alle mitverantwortlich“, so Klink.

Die Bedürfnisse der Menschen in den Teilorten müssten professionell erfasst werden, fordert Ralf Pante, der sich im Trägerverein des Dorfladens Gailenkirchen-Gottwollshausen engagiert. Im Saal werden Stimmen laut, die für jeden Teilort einen Vertreter in den Gemeinderat entsenden wollen. „Dafür gibt es keine Mehrheit“, bedauern Kaiser und im Publikum SPD-Stadtrat Nikolaos Sakellariou. Letzterer lobt Schwäbisch Hall und seine Teilorte als „echtes Gesamtkunstwerk“. Sein Vorschlag, im Rathaus einen „Ehrenamtsbeauftragten“ zu etablieren, findet keine Zustimmung.

Der Fahrplan des öffentlichen Nahverkehrs und der mangelhafte Netzausbau fliegen Klink noch um die Ohren. Beides sei privatwirtschaftlich organisiert, entgegnet dieser, um die Netzversorgung werde man sich dennoch nun gemeinsam mit den Stadtwerken kümmern.

Das Ei des Kolumbus zur Lösung der Probleme wird an diesem Abend zwar nicht gefunden, doch Helmut Kaiser ist dennoch zufrieden. Es sei wichtig gewesen, dass die Menschen Gelegenheit bekommen hätten, ihre Sorgen zu formulieren.