Anders wie die deutschen Spitzenvereine hat sich die Austrian Football League (AFL) trotz coronabedingt großer organisatorischer Hindernisse zur Durchführung einer Saison in diesem Jahr entschieden. Diese allerdings in einer extrem rudimentären Ausgestaltung: Mit den österreichischen Rekordmeistern Dacia Vikings aus Wien und den Projekt Spielberg Graz Giants treten nur zwei Teams an, die den Meister 2020 in einer Best-out-of-5-Spielrunde ermitteln.

Schwäbisch Hall Unicorns Trainer Jordan Neuman bleibt nach GFL-Saison-Absage optimistisch Schwäbisch Hall Unicorns-Quarterback Jadrian Clark hat 2019 seine erste und mit dem Einzug in den German Bowl gleich sehr erfolgreiche Saison für die Schwäbisch Hall Unicorns gespielt. Für ihn bietet die AFL-Runde nach der Absage der GFL-Saison 2020 die Möglichkeit, in diesem Jahr doch noch auf dem Footballfeld stehen zu können. Die Vienna Dacia Vikings haben ihn für die Mini-Spielrunde gegen Graz, die am 5. September beginnen wird, engagiert. Danach will Clark für die GFL-Saison 2021 wieder nach Schwäbisch Hall zurückkehren.

Dreimal im Finale

Nach drei sehr erfolgreichen Jahren mit den Schwäbisch Hall Uni­corns entschied sich Nathaniel „Nate“ Robitaille bereits im Juli für einen Wechsel zu den Seinäjoki Crocodiles in der höchsten finnischen Liga. Dort hat die Vaahteraliiga bereits den Spielbetrieb aufgenommen und Nate Robitaille stand bei der 15:31-Niederlage seines neuen Clubs gegen die Helsinki Wolverines schon auf dem Platz. Am vergangenen Wochenende folgte ein 34:13-Erfolg gegen die Helsinki Roosters. Also gegen die Mannschaft, gegen die die Unicorns ein Testspiel Ende April geplant hatten. Die Corona-Pandemie sorgte dafür, dass auch diese Begegnung nicht stattfinden konnte.