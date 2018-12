Stadtverwaltung Ungewollter Wechsel in der Stadtverwaltung

Ungewollter Wechsel in der Stadtverwaltung

Schwäbisch Hall / Thumilan Selvakumaran

Das große Stühlerücken innerhalb der Haller Stadtverwaltung hat auch Konsequenzen für den Eigenbetrieb Touristik und Marketing. Die bisherige Leiterin Janine Leonberger hat zum Jahresende gekündigt. Wie nun bekannt wird, übernimmt sie eine Leitungsposition in der Personalabteilung der Eventagentur Marbet. Diese plant, 2019 ihren Sitz von Gaisbach auf das Karl-Kurz-Areal in Hessental zu verlegen. Der Firmenname steht für Marion und Bettina, das sind die Töchter des Schraubenmilliardärs Reinhold Würth.

Wäre gerne geblieben

„Ich hätte gerne die Stadt weiter mitgestaltet“, sagt die 40-jährige gebürtige Hallerin Leonberger. „Was gibt es Schöneres, als die Stadt, in der Sie leben, die Sie lieben, weiterzubringen?“ An vielen großen Projekten habe sie mitgewirkt, etwa bei der Markenbildungsstrategie für die Stadt, der Neueröffnung des Kocherquartiers, beim Umzug der Tourist-Info sowie bei der Verlegung des Weihnachtsmarktes von der Gelbinger Gasse auf den Marktplatz. „Da bin ich schon etwas stolz.“

Dass Leonberger nicht mehr in ihrer Position weiterarbeiten möchte, hat einen politischen Hintergrund. Bei der Entwicklung der Marke für die Stadt – damals in Zusammenarbeit mit Erster Bürgermeisterin Bettina Wilhelm – sei klar geworden, dass die Bereiche Kultur und Touristik in einem Fachbereich zusammengeführt werden sollten. „Der Oberbürgermeister hat mich gefragt, ob ich mir die Leitungsfunktion vorstellen kann. Das konnte ich.“

Hermann-Josef Pelgrim hatte im Dezember 2017 im Rat erklärt, dass eine zusätzliche Person als Fachbereichsleiter aus Kostensicht wenig sinnvoll wäre. Er schlug vor, Leonberger kommissarisch die Leitungsverantwortung für den übergeordneten Fachbereich zu übertragen.

Hinter vorgehaltener Hand war bereits vor elf Jahren die Wahl Leonbergers zur Leiterin des Eigenbetriebs im Rat kritisiert worden – es ging vor allem darum, dass sie die Tochter von Hartmut Baumann ist, prominenter Chef der Freien Wählervereinigung (FWV).

CDU, SPD und Grüne wehrten sich gegen den OB-Vorschlag. Sie pochten auf eine öffentliche Ausschreibung der Stelle. Ihr Argument: Eine Fachkraft könne neue Impulse einbringen. Die Fraktionen setzten sich mit 20 zu 9 Stimmen gegen FWV, FDP und OB durch. Bei der Ausschreibung machte letztlich Dirk Steimann das Rennen, der bereits im Amt ist und nun auch die Leitung des Eigenbetriebs übernimmt.

Leonberger konnte sich, wie sie gestern erklärte, nicht mit der Situation abfinden, einen vorgeschalteten Fachbereichsleiter zu haben. „Bisher habe ich meine Anliegen und Projekte direkt mit dem Oberbürgermeister, früher mit der Ersten Bürgermeisterin, geklärt.“ Die studierte Betriebswirtin mit touristischer Ausbildung wollte sich „weiterentwickeln und nicht einen Schritt zurück machen“, wie sie sagt.

Vater immer wieder Thema

Die Kritik, dass sie ihren Job wegen ihres Vaters bekam, kann sie nicht nachvollziehen. „Ich bin qualifiziert. Wir kommen aus komplett unterschiedlichen Fachbereichen.“ Baumann ist Statiker. Von Marketing habe er keine Ahnung. „Da streiten wir inhaltlich auch.“ Während andernorts ihre Leistung geschätzt werde, spiele in Hall oft nur die Verbindung zum Vater eine Rolle.

Ein Zurück gibt es nun ohnehin nicht mehr. Nachdem sie die Stellenausschreibung bei Marbet entdeckt hatte, bewarb sie sich. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und wurde sehr gut aufgenommen.“ Bereits Ende November habe sie sich bei einer internen, emotionalen Feier von ihren Kollegen verabschiedet.