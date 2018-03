Natur Ungeklärte Todesursache bei Tieren

Ortsmarke / Jürgen Kümmerle

Als Hans-Frieder Messerschmidt an einem kühlen Samstagmorgen zu seiner Damwildherde in Waldenburg geht, macht er eine grausige Entdeckung. Eins seiner Tiere ist übel zugerichtet. Es ist an Hals und Hinterteil verbissen. Blut färbt den verschneiten Weideboden rot. Freitags noch seien alle Tiere am Leben gewesen. Am nächsten Tag ist eins davon tot. Was ihn wundert: Es seien mehrere Kilogramm Fleisch vom Tier gefressen worden.

Dass es ein Fuchs gewesen sein könnte, schließt der Landwirt aus. „Der kann die Menge gar nicht wegfressen. Und eine Fuchsfamilie gibt es in der Winterzeit nicht“, sagt der 66-Jährige.­ Er fragt sich, ob es ein Wolf gewesen sein könnte. Experten des Landratsamts Hohenlohe begutachten den Kadaver. Die Überreste des Tiers seien dann zur Beurteilung in die veterinärmedizinische Untersuchungseinrichtung nach Fellbach ge­bracht worden, erzählt Messerschmidt. Ergebnis: Es war kein Wolf.

Keine DNA-Untersuchung

In Hohenlohe geht trotzdem die Sorge um. Nicht, dass man dem Urteil des Veterinäramts misstraut. „Aber warum hat man die Proben nicht zur DNA-Untersuchung weitergeleitet?“, fragt Messerschmidt. Dr. Wolfgang

Eißen ist Leiter des Landwirtschaftsamts im Hohenlohekreis. Er tippt auf wildernde Hunde, die das Damtier zugerichtet haben könnten.

Dass kein DNA-Test gemacht wurde, verteidigt er. „Fachleute haben vor Ort entschieden und kamen eindeutig zu dem Ergebnis, dass es kein Wolfsbiss war.“ Da DNA-Untersuchungen sehr umfangreich seien, bestehe man nur bei ernsthaftem Verdacht auf einen Test. Man nehme solche Vorfälle dennoch ernst und habe Verständnis für die Beunruhigung der Menschen. „Man darf aber nicht in Hysterie verfallen.“

Das Damwild von Hans-Frieder Messerschmidt steht auf einer Wiese in Waldenburg. Rund 60 Tiere hält der Landwirt. Vor wenigen Wochen hat er das tote Tier entdeckt. „Es herrscht ein ungutes Gefühl unter den Kollegen.“

Das muss Michael Bucka nicht haben. Er ist Landwirt und besitzt 30 Kühe und Rinder. Von dem Vorfall habe er selbstverständlich gehört. In der Regel greifen Wölfe aber keine Rinder an. „Grundsätzlich geht’s mir bei dem Gedanken nicht gut“, sagt der Landwirt. Würden Wölfe im Hohenlohekreis auftreten, müsse man sie bejagen. „Der Wolf muss wissen, dass vom Menschen eine Gefahr ausgeht“, sagt der 56-Jährige aus Waldenburg-Goldbach.

Opfer eines Verkehrsunfalls

Ein zweiter Vorfall im Januar sorgt zusätzlich für Verunsicherung bei Tierhaltern. Ein verbissenes Wildschwein ist bei Kupferzell entdeckt worden. Da sich wildernde Hunde für gewöhnlich nicht mit Wildschweinen anlegen, hat man den Kadaver auf DNA-Spuren untersucht. Ergebnis: Es war kein Wolf.

Eißen hat mehrere Erklärungen: Das Wildschwein könnte von einem Auto angefahren worden sein, oder es wurde Opfer eines ungenauen Schusses eines Jägers. Verendet dann das Tier, machten sich Füchse oder wildernde Hunde an dem Kadaver zu schaffen.