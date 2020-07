Übermüdung war offenbar die Ursache für einen folgenschweren Unfall in der Nacht zum gestrigen Mittwoch auf der A 6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Einen 40 Jahre alten Mann, der mit seinem Lkw gegen 2.30 Uhr zwischen der Kochertalbrücke und der Anschlussstelle Wolpertshausen unterwegs war, übermannte plötzlich der Schlaf. Der Laster kam mitsamt Anhänger daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach die Leitplanke auf einer Länge von 50 Metern. Anschließend geriet das Gespann auf den Grünstreifen. Beim Gegenlenken kippte der Lkw mitsamt dem Anhänger auf die Seite und blieb auf der Fahrbahn liegen – beide Fahrspuren wurden blockiert.

Dem 31-jährigen Fahrer eines nachfolgenden Transporters dürfte ein gehöriger Schreck in die Glieder gefahren sein, als er den Unfall bemerkte. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte mit seinem Wagen in den umgekippten Lkw. Beide Männer hatten Glück im Unglück; sie blieben bei den Unfällen unverletzt.

Brand befürchtet

Allerdings ist der entstandene Sachschaden beträchtlich. Er beläuft sich nach bisherigen Schätzungen der Polizei auf mindestens 120.000 Euro. Der umgekippte Lkw mit Anhänger war mit etwa zehn Tonnen Lithium-Batterien beladen. Der Transporter, der in den Lkw hineinfuhr, hatte ebenfalls Lithium-Batterien an Bord – etwa 400 Kilogramm.

Zur Bergung der Fahrzeuge wurde die Feuerwehr an die Unfallstelle gerufen. Denn zu Beginn der Bergung gegen 4.30 Uhr sei noch unklar gewesen, ob die Ladung Schaden genommen hatte und dadurch möglicherweise eine Brandgefahr bestand, begründete die Polizei später. Für die Dauer der Bergung musste die Autobahn in Richtung Nürnberg voll gesperrt bleiben. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Schwäbisch Hall ausgeleitet.

Obwohl Brandgefahr bald ausgeschlossen werden konnte, dauerten die Bergungsarbeiten bis gestern Vormittag an. Die beiden beteiligten Laster wurden aufgerichtet und abgeschleppt. Gegen 9.30 Uhr wurde der linke Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben. Auf der rechten Spur waren noch umfangreiche Reinigungsarbeiten erforderlich. Erst gegen 13.30 Uhr wurde auch sie wieder freigegeben und der Verkehr rollte wieder normal.

Während der siebenstündigen Sperrung, insbesondere im morgendlichen Berufsverkehr, bildeten sich lange Staus sowohl auf der A 6 selbst als auch auf den Umleitungsstrecken. Insbesondere die nördliche Umfahrung der Autobahn war völlig überlastet. Von Arnsdorf rollten Lkw dicht an dicht hinab ins Kochertal nach Braunsbach, von dort die Orlacher Steige hinauf und von Orlach weiter nach Obersteinach. An der dortigen Kreuzung zur L 1042 ging es besonders stockend vorwärts, da die von der Autobahn abgefahrenen Fahrzeuge die Vorfahrt beachten mussten.

Dörfer voll mit Lkw

„Die komplette Hörlebacher Senke war zu mit Lkw“, berichtet ein Mann, der von Gerabronn nach Schwäbisch Hall zur Arbeit pendelt, über die nächsten Kilometer auf der Umleitungsstrecke. Selbst die letzten Meter zur Autobahn-­Auffahrt Wolpertshausen gestalteten sich schwierig. Da auf die A 6 Richtung Nürnberg links abgebogen werden muss, mussten die im Stau stehenden Fahrzeuge auch noch den Gegenverkehr beachten.

Doch auch wer gestern Morgen die südliche Umleitung wählte, war nicht viel besser dran, erreichte sein Ziel später als geplant. „Auf der Cröffelbacher Steige und bei uns in der Ortsdurchfahrt waren ungewöhnlich viele Lkw unterwegs“, berichtet die Wolpertshausener Rathaus-­Mitarbeiterin Melina Schiele.