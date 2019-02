Fastnacht Umzug in Bühlertann: Die drei Herren vom Grill sind bereit

Wurstverkauf erst aus einem Waldbauarbeiterwagen

Die Fastnachtsfeier am Sonntag in Bühlertann beginnt um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche. Um 10.11 Uhr tagt das Narrengericht vor dem Rathaus und es erfolgt die Machtübernahme. Der Umzug startet um 13.30 Uhr. Gegen 15 Uhr beginnt die Familienprunksitzung in der großen Bühlertalhalle. Barbetrieb mit DJ Schürze and Friends gibt es in der kleinen Bühlertalhalle. In der „Verdurstnixschenke“ legt ein Drei-Generationenteam auf. Die Guggen und „Two of us“. spielen auf dem Kirchplatz.

Der fastnachtliche Wurstverkauf hat Tradition beim SC Bühlertann: Bereits in den Siebzigerjahren verkauften die aktiven Fußballer als Fußgruppe aus einem Waldbauarbeiterwagen Würste am Straßenrand an die Zuschauer des Umzuges. Daraus wurde im Jahr darauf der erste Stand an der Umzugsstrecke: die Würstchenbude des SC Bühlertann am Kirchplatz. mia