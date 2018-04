Hannover Märkte sind umkämpft

© Foto: just

Hannover / Jürgen Stegmaier

Das Haller Unternehmer Stego zeigt in Hannover Heizgeräte, die auch in explosionsgefährdeten Umgebungen funktionieren.

Das Unternehmen Stego aus Schwäbisch Hall sorgt im Wesentlichen dafür, dass in Schaltschränken ein Klima herrscht, bei dem die Technik einwandfrei funktionieren kann.

In Hannover stellt der Betrieb unter anderem Heizgeräte vor, die in explosionsgefährdeten Umgebungen betrieben werden können. Auch ein neues Leuchtensortiment gehört zum Programm.

Stark in der Branche der Schaltschrankklimatisierer sind außer Stego vier weitere Unternehmen aus Deutschland sowie zwei aus Italien. Weniger zu schaffen macht den Hallern inzwischen die Konkurrenz der chinesischen Kopierer.

Vor noch nicht allzu langer Zeit wurden bei der chinesischen Onlineplattform Alibaba Angebote auf 100 Seiten angezeigt, wenn einmal „Stego“ eingegeben wurde. Das ist inzwischen nicht mehr dermaßen gravierend. „Vielleicht gehen die Chinesen jetzt doch mehr gegen die Raubkopierer vor. So wie es versprochen worden ist“, sagt Martin Sitter. Er gehört in Hannover zum Standpersonal. Zurücklehnen können sich die Haller dennoch nicht. „Der Markt ist umkämpfter als früher“, erklärt Martina Schilling von der Stego-Marketingabteilung. Stego denkt offenbar da­ran, in China eine eigene Niederlassung aufzubauen. Das Geschäft dort scheint gut zu laufen.