Engagement Umfangreichere Aufgaben: Mitgliederversammlung der Haller Awo

Schwäbisch Hall / Beatrice Schnelle

„Seit den Ereignissen in der Kölner Silvesternacht 2015/16 hat sich die anfänglich sehr hilfsbereite Stimmung gegenüber geflüchteten Menschen im Land stark verschlechtert“, sagt Werner Hepp bei der Jahreshauptversammlung der Haller Awo im Seniorencafé Am Gänsberg. Das sei auch vor Ort zu spüren. Der Geschäftsführer der Awo Soziale Dienste gGmbH, der zum letzten Mal in dieser Funktion zu den Mitgliedern spricht, fordert, den Fokus stärker auf erfolgreiche Integrationsarbeit zu lenken, die im Landkreis stattfinde: „Auf die vielen Menschen, die Deutsch lernen, die Arbeits- und Ausbildungsplätze gefunden haben.“

Würdigung der Arbeit

Dass die Stadt Hall und ihre Partner in der Verwaltungsgemeinschaft seine Organisation mit der Umsetzung des Bundesprogramms zur Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer betraut habe, sei eine erfreuliche Würdigung der Arbeit, die die Awo schon lange in diesem Bereich leiste. 13 Mitarbeiter seien seit Beginn des Jahres mit der Betreuung von rund 540, teilweise auch jugendlichen Migranten beschäftigt. „Wir haben in die Familien hineingeschaut und gesehen, dass Zuwanderer die gleichen Probleme mit ihrem 17- bis 18-jährigen Nachwuchs haben wie wir Deutschen“, betont Hepp.

Als gesellschaftlichen Fortschritt lobt er die Stärkung der Ganztagsschulen in Baden-Württemberg. Die Awo unterstütze die Bildungseinrichtungen der Region mit Schulsozialarbeit, Ganztagsbetreuung und Hausaufgabenhilfen. Die Entwicklung habe aber dazu geführt, dass die vor 45 Jahren gegründeten Awo-Schülerhilfen von vielen Kommunen nicht mehr finanziert würden.

So werde leider ein wichtiges Förderinstrument für sozial benachteiligte Kinder, insbesondere mit Migrationshintergrund, eingeschränkt. Mithilfe der Stadt und flexibler Mitarbeiter hätten immerhin die Standorte in Hall, Sulzdorf und Vellberg erhalten werden können. Im Rollhof, in Hessental und Obersontheim habe man von der Schülerhilfe in die Ganztagsbetreuung gewechselt. Der Standort Breiteich habe aufgegeben werden müssen.

Für Kinder und Senioren aktiv

Wie die Statistik zeigt, waren 2017 vor allem Schulen und Familien mit Kindern die Nutznießer der Awo-Leistungen. „Stürmisch“ hätten sich die inklusiven Aufgaben entwickelt, wie die Schulbegleitung für Kinder mit körperlichem oder seelischem Handicap. 144 Fachkräfte seien derzeit in diesem Bereich tätig. Ebenso engagiere man sich intensiv für die Senioren im Landkreis.

Das Geschäftsvolumen habe sich seit 2007 von rund 1,8 auf 4,6 Millionen Euro oder um 263 Prozent erhöht. Demgegenüber stünden Personalkosten, die seit 2007 von gut einer Million auf knapp 3,3 Millionen Euro und damit um 305 Prozent gestiegen seien. „Es ist gut und richtig, dass unsere Mitarbeiter, deren Einkommen dem Industriestandard immer noch deutlich hinterherhinken, von der Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst profitieren konnten“, unterstreicht Hepp. Als erster Wohlfahrtsverband der Region investiere die Awo seit 2003 in die Gesundheit ihrer Beschäftigten. Als Folge liege der Krankenstand laut AOK deutlich unter dem Bundes- und Landesdurchschnitt.

Rund 200 Männer und Frauen sind zurzeit bei den beiden gemeinnützigen Gesellschaften der Awo angestellt. Durch den Fachkräftemangel in den sozialen Berufen könnten derzeit allerdings mehrere offene Stellen nicht besetzt werden. Eine der 14 Stellenausschreibungen auf der Internetseite des Verbands betrifft Werner Hepp selbst: Nach 22 Amtsjahren wird der Geschäftsführer in den Ruhestand treten. Wie er bekannt gibt, sind bereits mehrere Bewerber in der engeren Auswahl für die Nachfolge. Konstant sei die Zahl der Ehrenamtlichen: 2007 waren es 130, seit 2013 arbeiten 150 Menschen honorarfrei für den Haller Wohlfahrtsverband, der im kommenden Jahr 95 Jahre alt wird. Der Bundesverband feiert gleichzeitig sein 100-jähriges Bestehen.