Umbau Neues Rathaus in Wolpertshausen gebührend gefeiert

Neues Rathaus in Wolpertshausen gebührend gefeiert

Wolpertshausen / Oliver Färber

Dass es für die Verwaltungsmitarbeiterinnen und Bürgermeister Jürgen Silberzahn nicht einfach war, Rathaussanierung- und Erweiterung bei laufendem Betrieb zu bewerkstelligen ist bei der Eröffnungsfeier am Sonntag deutlich geworden. Doch das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Dass die Rathausmitarbeiterinnen und Bürgermeister Jürgen Silberzahn kein leichtes Jahr hinter sich haben, das macht das Gemeindeoberhaupt von Wolpertshausen am Sonntag deutlich: Im laufenden Betrieb das historische Rathaus zu sanieren, um- und anzubauen, habe schon Nerven gekostet. Das hat er in seiner Rede bei der feierlichen Eröffnung zugegeben. Es ist bereits die dritte Sanierung, die Silberzahn in dem Gebäude aus dem Jahr 1923 mitmacht. Über eine weitere mache er sich keine Gedanken, erklärt er.

Das „wichtigste historische Gebäude in der Gemeinde“, so Silberzahn, das mit viel Liebe zum Detail gebaut worden war, sei ja die ersten Jahre seiner Amtszeit auch sein privates Domizil gewesen. „Ich hab damals oben gewohnt“, erzählt er. Doch schon bei der ersten Verwaltungserweiterung und zweiten Rathaussanierung zwischen 1998 und 2000 ist er ausgezogen. Danach mussten Büro und Ratssaal auf zwei Etagen reichen.

„Unsere Gemeinde ist aber schnell von 1300 auf 2300 Einwohner gewachsen. Da reichte das nicht mehr aus“, begründet er, warum mehr Platz her musste. Doch was tun? Ein Neubau oder das denkmalgeschützte Haus, das auch nicht barrierefrei war, umbauen und erweitern? „Für mich war immer klar, das jetzige Rathaus umzubauen“, so der Schultes.

Büros statt Wohnung

Die Wohnung wurde zu Büros umgestaltet, ein Treppenhaus samt Aufzug angebaut. „Das Denkmalamt war zunächst nicht so begeistert“, berichtet Silberzahn. Auch die veranschlagten Kosten von 1,25 Millionen Euro klangen enorm für die kleine Gemeinde. „Ich war, vorsichtig ausgedrückt, überrascht“, gibt er zu. Es gab aber Zuschüsse: die Hälfte der reinen Baukosten aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum, weitere 295 000 Euro aus dem Ausgleichsstock. „Weil wir finanzschwach sind. Das sagen alle Bürgermeister, aber bei uns stimmt’s“, sagt der Schultes mit Augenzwinkern.

Froh sei er nun, dass die Zeit der Bauarbeiten vorbei sei, über die neuen Räume mit aktueller Technik, damit man für die Bürger da sein könne. Darauf stößt er mit einem Glas Sekt an.

„Es hat nicht so ausgesehen, als würde es jemals fertig werden“, gibt Architekt Lorenz Kraft zu. Schwierig sei es besonders, Firmen für Projekte der öffentlichen Hand zu finden. Es sei eine Leistung gewesen, trotz Umplanungen auch das gestellte Budget einzuhalten.