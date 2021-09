Zehn Minuten schaut sich Marcel Z. am 15. Juli seine Werkstatt an, dann schließt er das Tor wieder. „Das bekommen wir nicht mehr hin“, denkt der 36-jährige Inhaber einer Tuning-Firma in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das Wasser steht 1,10 Meter hoch, der Schlamm 40 Zentimeter. Mittendrin 24 Autos von...