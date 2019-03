Kirche Über den Kirchturmrand hinaus

Next

Einmal im Jahr steht beim Seniorentreff ein Ausflug auf dem Programm, das war schon Anfang der 80er-Jahre so. © Foto: Viktoria Manka

Frankenhardt / Viktoria Manka

Seit 40 Jahren gibt es nun schon den Seniorentreff in Gründelhardt. Der runde Geburtstag wird am Montag, 11. März, im Gemeindehaus gefeiert. Beim Seniorentreff handelt es sich um eine kirchliche Veranstaltung der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Gründelhardt-Spaichbühl. 1979 gab es dieses Beisammensein erstmals, der Anstoß kam durch Pfarrer Jörg Berner. Helga Hörger, die ehemalige Mesnerin, übernahm damals die Leitung mit zwei weiteren Frauen. So entstand der Begriff der „drei Maadlich“, der sowohl früher als auch heute verwendet wird.

Heute steht der Seniorentreff, der früher „Altenclub“ genannt wurde, unter der Leitung der „drei Maadlich“ Hildegard Häberlin, Ellen Maxl und Andrea Neumann. „Ein Dream-Team“, findet Neumann. Derzeit kommen rund 30 Senioren, darunter nicht nur Frauen. Neue Gesichter, unabhängig von der Konfession, sind immer gerne gesehen. Viele würden sich zunächst nicht trauen, erzählt Häberlin. Aber wenn sie erst einmal da seien, würden sie sich ärgern, nicht schon früher gekommen zu sein.

„Alte Leute sind unsere Berufung. Das Schöne ist, dass die älteren Leute einem immer so viel zurückgeben, außerdem sind sie die Stützpfeiler unserer Kirche“, fügt Neumann hinzu. Deshalb gibt sich das Organisationsteam immer viel Mühe. Der Nachmittag läuft in der Regel so ab: Andacht, Programm mit Liedern, Kaffee und Kuchen, Segen. Der christliche Aspekt gehört dazu. „Ein Highlight für die Leute ist immer das Gespräch miteinander“, betont Neumann. „Sie versuchen sogar, andere Termine zu verschieben, wenn sie die Jahresplanung mitbekommen.“

Bauchtanz und Märchen

Zu den Treffen werden Referenten eingeladen, die wichtige Themen im Alter ansprechen: Testament, Erbschaftsangelegenheiten, Medizin, solche Sachen. Es kommen auch mal eine Bauchtanzgruppe und ein Märchenerzähler. Natürlich wird Weihnachten und Ostern gefeiert, dazu gibt es die passende Dekoration, mit viel Liebe zum Detail. „Jeder nimmt für sich etwas mit“, sagt Neumann.

In Nostalgie schwelgen

„Wir müssen über den eigenen Kirchturm hinausschauen“, sagt Häberlin. So werden Treffen mit anderen Kirchengemeinden wie Oberspeltach und Onolzheim veranstaltet. Einmal im Jahr steht ein Ausflug auf dem Programm. Alle Ausflüge wurden genauestens dokumentiert. Besonders im Gedächtnis geblieben ist der Besuch des Schulmuseums in Obersulm. Gegenstände von früher ließen die Senioren in Nostalgie schwelgen.

Zur Feier am 11. März sind Ehrengäste eingeladen, darunter die ehemalige Leiterin Helga Hörger. Es gibt Mittagessen, Kaffee und Kuchen – und dem Anlass entsprechend weiße Tischdecken und Musik. „Wir sind einfach eine fröhliche Runde“, sagt Andrea Neumann, „die Senioren geben uns so viel Dank und Anerkennung zurück.“

Info Die Senioren treffen sich jeden zweiten Montag im Monat um 14 Uhr im Gemeindehaus in Gründelhardt.