Schwäbisch Hall Haller Haushalt steht besser da, als gedacht

Schwäbisch Hall / Marcus Haas

Dank guter Konjunktur sprudeln 2017 rund 41,7 Millionen Euro Einnahmen aus Gewerbesteuer in die Stadtkasse – so viel wie nie, seit der Finanzkrise 2001.

„Wir haben ein Super-Ergebnis. In Wuppertal oder Duisburg würden die Stadträte jetzt vor Freude auf den Tischen tanzen“, freut sich Thomas Preisendanz über den Jahresabschluss 2017. Der FDP-Fraktionsvorsitzende würde allen städtischen Mitarbeitern am liebsten eine Sonderzahlung von 1000 Euro geben, nimmt aber dann doch wieder Abstand davon. Jubeln lässt Preisendanz ein Gesamtergebnis, das rund 20,34 Millionen Euro besser ausfällt als geplant. Gerechnet wurde mit einem Defizit von rund 1,7 Millionen Euro, geworden ist es ein Plus von rund 18,6 Millionen Euro.

„In der Summe ist das eine erfreuliche Entwicklung. Mit dem Polster kann man agieren“, macht Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim deutlich. Hauptgrund: Die gute Konjunktur hat rund 41,68 Millionen Euro Einnahmen aus Gewerbesteuer in die Stadtkasse sprudeln lassen – fast zehn Millionen Euro mehr als geplant.

„Ein hervorragendes Ergebnis und für die Gewerbesteuer das beste seit der Finanzkrise 2001“, sagt Oscar Gruber. Der Stadtkämmerer hat das Zahlenwerk druckfrisch in den Gemeinderat mitgebracht. Es muss noch von der Revision geprüft werden – der Bericht soll spätestens im Dezember vorliegen. Gruber erläutert im Gemeinderat die wesentlichen Zahlen und Gründe dafür, dass das Ergebnis deutlich besser ausfällt als geplant.

„Das kann sich sehen lassen“

Neben der Gewerbesteuer sind die Ergebnisse für Einkommen- und Umsatzsteuer gestiegen. Zudem fallen Zuweisungen, Einnahmen aus Grundstücksgeschäften höher aus. „Ich denke, das kann sich für eine Stadt unserer Größenordnung sehen lassen“, stellt Gruber mit Blick auf die Geldreserve der Stadt in Höhe von 68 Millionen Euro Ende 2017 fest. Stadtrat Joachim Härtig (Grüne) blickt nach vorne und regt an, in der Klausur darüber zu diskutieren, was mit dem Überschuss nachhaltig getan werden kann. Härtig rückt zudem die Ausgabenseite ins Visier und fragt mit Stichworten wie demografischer Wandel sowie Tarifsteigerungen zu den Personalkosten der Stadtverwaltung nach: „Da ist sonst immer große Klage zu hören, aber in 2017 wurde über eine Million Euro weniger fürs Personal gebraucht.“ Das sei nicht von der Stadtverwaltung beabsichtigt, antwortet Pelgrim und nennt den Grund. „Es sind viele Stellen eingeplant, aber wir bekommen diese nicht besetzt. Es gibt Stellen, die bereits zum dritten Mal ausgeschrieben werden“, macht der OB deutlich. „Die Rücklage ist hoch, aber die Kindergartenbeiträge werden trotzdem nicht kostenfrei gemacht. Wie ist nun die Lage? Sehr gut, gut oder schlecht?“, fragt Stadträtin Damiana Koch (fraktionslos). „Für 2017 sehr gut“, sagt Pelgrim. Für die weiteren Jahre hänge es vor allem davon ab, ob die Konjunktur so gut bleibe.