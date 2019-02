AfD Udo Stein will Diesel-Bußgelder übernehmen

Udo Stein will Diesel-Bußgelder übernehmen

Autofahrer können ihre Bescheide an den Bühlertanner AfD-Landtagsabgeordneten schicken.

Nachdem das Dieselfahrverbot in Stuttgart für auswärtige Fahrzeuge mit Euro-4-Diesel in Kraft getreten ist, wurden vor Kurzem die ersten Bußgeldbescheide verschickt. Dies nimmt die AfD-Landtagsfraktion zum Anlass für eine Aktion: Die Abgeordneten wollen die ersten 52 Bußgeldbescheide bezahlen. Der AfD-Landtagsabgeordnete Udo Stein ermutigt alle betroffenen Bürger, ihre erhaltenen Zahlungsaufforderungen an ihn zu schicken (Urbanstraße 32, 70173 Stuttgart).

Steins Aufruf waren zunächst nur 17 der 19 AfD-Landtagsabgeordneten gefolgt. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärten sich auch Klaus Dürr und Heiner Merz bereit, bei der Aktion mitmachen zu wollen.

Die Idee der Kostenübernahme stamme von ihm, schreibt Udo Stein. Sie sei spontan während eine Plenardebatte entstanden. Die auswärtigen Fahrer von Euro-4-Dieselautos müssten mindestens 80 Euro entrichten, sofern sie in Stuttgart erwischt würden. Jeder AfD-Abgeordnete werde Steins Schätzung zufolge 250 bis 300 Euro bei der Aktion zu zahlen haben.

Aufruf an alle Abgeordneten

Das Diesel-Fahrverbot in der Landeshauptstadt, das ab dem 1. April auch für Euro-4-Diesel mit Stuttgarter Kennzeichen gilt, bezeichnet Stein als „moderne Wegelagerei und ein Schröpfen der Bürger von Staats wegen her.“ Die AfD habe mehrfach dargelegt und wissenschaftlich untermauert, dass sowohl die Aufstellung der Messstationen als auch die Grenzwerte „völliger Irrwitz“ seien. Das alles sei „nichts als ein grün- ideologisch geprägter Kampf gegen das Automobil und den Individualverkehr“.

Udo Stein fordert nun die Landtagsabgeordneten aller anderen Parteien dazu auf, dem Beispiel der AfD-Abgeordneten zu folgen und „dem Bürger zur Seite zu stehen“.

