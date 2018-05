Kirche Turmuhr wieder mit klarem Schlag

Mainhardt / Elisabeth Schweikert

Seit November ertönte vom Glockenturm der Mainhardter St.-Veits-Kirche der Schlag der großen Glocke etwas verzögert. Am vergangenen Donnerstag war ein Mitarbeiter des renommierten Calwer Turmuhrenherstellers Perrot in Mainhardt und untersuchte die Ursache. Das Unternehmen hatte im Herbst die Glocke neu gehängt. Wie Christoph Zimmer, Vorsitzender des Kirchengemeinderats, auf Nachfrage berichtet, hatte sich das Lederband, an dem die Glocke aufgehängt war, gedehnt. Dadurch war der Aufschlag des Klöppels nicht sauber. „Jetzt wurde das Regelwerk neu justiert“, berichtet Zimmer. Für den Sommer wurde eine erneute Kontrolle vereinbart, falls das Leder nochmals etwas nachgeben sollte.