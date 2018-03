Bauland Tulpe, Drossel und Sperling müssen umziehen

Obersontheim / Sigrid Bauer

Das Pflegeheim soll Platz für 30 Senioren in zwei Gruppen zu je 15 Personen bieten. Im Obergeschoss sollen 25 barrierefreie Wohnungen entstehen, die laut den Erfordernissen und Zielen des Bebauungsplans dringend benötigt werden. Das Heim liegt in Nachbarschaft zum Samariterstift an einem Feldweg, der zum oberen Eingang des Friedhofs führt. Dieser Weg wird auch im vorderen Bereich, wo er schon bisher als Zufahrt zum Samariterstift diente, zu einer fünfeinhalb Meter breiten Straße mit Gehweg ausgebaut.

„Oben am Friedhof wollen wir zusätzliche Parkplätze schaffen“, erklärte Hauptamtsleiter Dieter Herrmann bei der Vorstellung des Bebauungsplans im Gemeinderat. Außerdem ist an dieser Stelle ein Wendeplatz für Liefer- und Müllfahrzeuge geplant. Von dort biegt die Erschließungsstraße nach Nordosten in das kleine Wohngebiet mit voraussichtlich sechs Bauplätzen ab und endet in einer Sackgasse mit Wendemöglichkeit für Pkw.

Die Baugrundstücke gleichzeitig zu erschließen, hat sich angeboten, weil das Abwasser vom Pflegeheim aufgrund der Topo­grafie nur Richtung Kirche und Ortsmitte in die Kanalisation abfließen kann. „Der Kanal muss also hinunter zur Kirche laufen“, so Herrmann. Er liegt unter dem schmalen Fußweg, der vom Friedhof zum Gemeindehaus und zur Kirche führt, und künftig an den Gehweg des kleinen Baugebiets anschließen soll. Weil die Grundstücke an einem Hang liegen, hat der Gemeinderat beschlossen, die Firsthöhe in diesem Bereich von neun auf 8,30 Meter herunterzusetzen.

Eine zweite Erschließungsstraße zweigt vom Samariterstift her schon vor dem Pflegeheim nach Süden ab, falls das Heim erweitert wird, und für den Fall, dass dort künftig ein Wohngebiet anschließt. Zur Anbindung an die Gaildorfer Straße wird die Fahrbahn durch eine Abbiegespur verbreitert. Fußgängern soll eine Verkehrsinsel das Überqueren der Fahrbahn erleichtern.

Gemeinderat Walter Piegsda fragte, ob in diesem Zusammenhang gleich die stark beschädigte Gaildorfer Straße – eine Landesstraße – saniert werden könnte. Bürgermeister Siegfried Trittner versprach, das Regie­rungs-

­präsidium darauf hinzuweisen.

Aus den Planungsunterlagen geht hervor, dass innerhalb des Bebauungsplans die seltene Wilde Tulpe wächst. Der Boden samt Zwiebeln der Pflanzen muss abgeschoben werden und wird auf eine Fläche außerhalb des Bebauungsplans in der Nähe des Samariterstifts umgesetzt. Durch die Bebauung werden Streuobstwiesen mit Vogelbrutstätten zerstört. Zum Ausgleich müssen für die Wacholderdrossel und den Feldsperling acht Nisthilfen in umliegenden Streuobstwiesen aufgehängt werden – und zwar vor Baubeginn.

Die beiden Vogelarten sind zwar noch nicht stark gefährdet, kommen aber seltener vor als die restlichen elf Vogelarten, die nachweislich im Planungsbereich brüten oder dort ihren Reviermittelpunkt haben. Fledermäuse, die zwar zeitweilig im nahen Schloss leben, konnten die Gutachter im Planungsgebiet, das 1,41 Hektar groß ist, nicht nachweisen.

Baubeginn für 2019 geplant

Der Träger des künftigen Pflegeheims, Dienste für Menschen (DFM), rechnet mit dem Baubeginn Anfang bis Mitte 2019. Fertig soll es bis Ende 2020 sein. „Den Vertrag mit der Bauunternehmung Ströbel haben wir unterzeichnet“, so DFM-Geschäftsführer Rainer Freyer. Die Firma Ströbel aus Schrozberg hat auch das neue Seniorenheim in Rosenberg gebaut.