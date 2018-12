Seitenblicke Tücken der Technik

Landkreis / Jochen Korte

Langsam angelaufen ist im wahrsten Sinne des Wortes die Woche für Kunden der Deutschen Bahn. Der Warnstreik der Eisenbahn-Verkehrsgewerkschaft hat die Fahrgäste bös erwischt. Aus Sicht der EVG war der Warnstreik ein voller Erfolg. Mit dem vierstündigen Ausstand wurde für einen Tag fast der gesamte Fern- und Regionalverkehr sowie der Güterverkehr lahmgelegt. Auch in Hohenlohe waren Eisenbahner im Ausstand. Die Gewerkschaftsbosse wissen genau, wo sie ansetzen müssen, um den maximalen Erfolg zu erzielen. In den Stellwerken, bei der Zugbereitstellung und den Fahrdienstleitern. So demonstriert man Macht. Das kann die Deutsche Bahn in ihrer momentanen Verfassung überhaupt nicht gebrauchen. Sie braucht dringend mehr Personal, milliardenschwere Investitionen und ein überdeutliches Plus bei Pünktlichkeit und Service. Man kann nur hoffen, dass bei den Investitionen auch die Murrbahn für den kompletten zweigleisigen Ausbau zum Zuge kommt. Denn als umweltfreundliche und schnelle Alternative zum Auto auf dem Weg von Hohenlohe nach Stuttgart ist sie kaum zu schlagen.

In Michelbach/Bilz haben Windkraft- und Mobilfunkgegner eine starke Basis. Sie lassen nicht locker, auch wenn rings um sie herum die Welt anders tickt. Nun gut, das ist jedermanns Recht. Eines muss man beim Mobilfunk konstatieren: Man kann sich den Strahlen nicht entziehen. Ein Fast-Food-Feind hat es einfacher. Er kann die Mcs, KFCs und Pommesbuden dieser Welt einfach boykottieren. Wer auf ein Handy verzichtet, kommt trotzdem mit Mobilfunkwellen in Berührung, ob er will oder nicht. Egal wie man zu den Mobilfunkgegnern steht: Die strahlende Technik muss so sicher gemacht werden, wie es eben geht. Das alles als Spinnerei abzutun, wird dem Anliegen nach umfassendem Gesundheitsschutz nicht gerecht. Trotzdem: Der neue Standard 5 G wird sich nicht aufhalten lassen, auch in Michelbach nicht.

Die Discounter überschlagen sich förmlich mit Angeboten zum Festtagsmahl. Hirschrücken aus Neuseeland, Mastgans aus Polen, Riesengarnelen aus Südostasien, Dry-aged-beef aus Argentinien, exotisches Obst und Früchte aus tropischen Ländern. Die Liste ließe sich fortsetzen. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Doch mal ehrlich: Müssen die Lebensmittel angesichts des sich abzeichnenden Klimawandels erst um die ganze Welt geflogen werden, um bei uns auf den Tisch zu kommen? Es gibt auch Hohenloher Spezialitäten, die es locker mit den Angeboten aufnehmen können. Klimaschutz kann ganz einfach beginnen.