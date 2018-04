Michelfeld TSV Michelfeld stolz auf Fußball-Jugend

Michelfeld / swp

Eine Erfolgsgeschichte schreibt die MMB-Jugend, die Spielvereinigung Michelfeld, Mainhardt und Bibersfeld: Alle Juniorteams spielen in der Bezirksklasse mit guten Platzierungen.

Der Vorsitzende Ralf Kircher berichtete bei der Jahreshauptversammlung von neun Vorstands- und sechs Ausschusssitzungen. Der Fokus lag auf dem sportlichen Bereich. Der TSV rangiert unter den 29 Vereinen im Landkreis aufgrund seiner 1251 Mitglieder auf Platz 7. Erfreulich für ihn ist, dass er seit fünf Jahren einen FSJler beschäftigt, der nicht nur den TSV und den TTC, sondern auch die Gemeinde und die Schule unterstützt. Die Pächter im Vereinsheim, Marcella und Malu Clondaris, wechselten zum Schützenverein, Nachfolgerin ist Petra Kreuzberger. Im Förderverein haben Uli Klein und Helmut Kübler die Leitung nach langjähriger, erfolgreicher Arbeit an Sebastian Lenz, Peter Gebert und Albrecht Braun weitergegeben.

Kassierer Michael Weiß dankte den Abteilungskassierern Albrecht Hilsenbeck, Ulricke Itzinger, Jutta Nierichlo, Hermine Lang, Bärbel Lang sowie den Kassenprüfern Manfred Trumpp und Karl Heinz Brenner. Natalie Schmiedt aus der Frauenfußballabteilung konnte auf eine ereignisreiche Saison zurückblicken. Die Frauen 1 konnten die Klasse in der Landesliga mit dem achten Tabellenplatz halten, die Frauen 2 stiegen in die Kreisklasse ab. Oliver Vetter und Michael Schwenger beendeten ihre Trainingstätigkeiten. Für die kommende Saison stehen neun Zugänge und zwei Abgänge an.

Kein Trainer für Bambini

Für die Fußballjugend sind zurzeit 31 ehrenamtliche Trainer und Trainerinnen für 230 Spieler mit 14 Mannschaften im Spielbetrieb, teilte Abteilungsleiter Herbert Huber mit. Für die Bambini konnte kein Trainer gefunden werden. Fußball-Abteilungsleiter Armin Hilsenbeck berichtete von der 1. Mannschaft. Sie hat ihren Verbleib in der Bezirksklasse gesichert. Der Trainer Günther Wandl muss aus persönlichen Gründen kürzertreten und steht aktuell nicht zur Verfügung, Übergangstrainer ist Manfred Schmierer.

Abteilungsleiter Andreas Schmidt berichtete von der Konstanz der letzten Jahre von 130 Mitgliedern. Aktiv sind vier Mannschaften im Spielbetrieb. Neben der Pflichtrunde werden verschiedene interne Turniere ausgeführt. Erfolgreichste Mannschaft ist die Frauen 1, die sich in der Verbandsliga etabliert hatten. Im Spielbetrieb sind keine Jugendmannschaften, lediglich ein Trainingsangebot ist vorhanden. Verschiedene Freizeitaktivitäten runden die Saison ab.

Heidi Lehnhardt-Rook berichtete von der Turnabteilung und der konstanten Qualität der Übungsstunden. So werden regelmäßig 200 Kinder sportlich gefördert. Die Kooperation Schule/Verein findet nach wie vor statt. Ein großer Gewinn sei das Einbeziehen des FSJlers Erik Plessing in die Übungsstunden bei Verein und Schule.

2018 wurden 30 Sportabzeichen im Jugendbereich abgelegt. Die sechs Tanzgruppen unter der Leitung von Kim Achilles und Samira Bauer sind beliebt, sagte Lehnhardt-Rook. Aus der Ski- und Naturabteilung berichtete Jochen Weller anfangs über Ausfahrten ins Brandnertal.