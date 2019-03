Arbeitskräfte Trend seit zehn Jahren positiv

Region / pm

Im Jahr 2018 waren in der Region Heilbronn-Franken 409 986 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, so viele wie noch nie zuvor. Verglichen mit dem Vorjahr waren dies 10 640 Beschäftigte mehr, was einem Zuwachs von 2,7 Prozent entsprach. In Baden-Württemberg lag die entsprechende Zunahme nur bei 2,3 Prozent. Das ergibt eine IHK-Auswertung der aktuellen Daten des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg.

Hohe Wirtschaftskraft

„Dieser neue Beschäftigungsrekord steht für den wirtschaftlichen Erfolg und die hervorragenden Erwerbschancen in unserer Region“, sagt Dr. Helmut Kessler, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Heilbronn-Franken. Seit dem Jahr 2010 ist der Anstieg der Beschäftigten ungebrochen. Den höchsten Beschäftigtenzuwachs gegenüber dem Vorjahr gab es im Hohenlohekreis mit 3,3 Prozent, gefolgt vom Landkreis Heilbronn mit 3,1 Prozent und dem Landkreis Schwäbisch Hall mit 2,6 Prozent. Die Stadt Heilbronn und der Main-Tauber-Kreis verzeichneten ein etwas geringeres Beschäftigungswachstum von 2,2 beziehungsweise 1,5 Prozent. Dabei konnte vor allem im produzierenden Gewerbe ein kräftiger Zuwachs verzeichnet werden. Rund 5300 zusätzliche Stellen entstanden in Heilbronn-Franken allein binnen Jahresfrist in diesem Wirtschaftsbereich.