Zurückhaltend, freundlich, begeisterungsfähig, der Gemeinschaft zugewandt – so wird man ihn in Erinnerung behalten. Am 4. April ist Dr. Thomas Weiler infolge einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Er war wenige Tage zuvor 60 Jahre alt geworden.

Thomas Weiler, 1960 in Stuttgart geboren, kam 1992 mit seiner Familie nach Fichtenberg. Der promovierte Diplom-Agraringenieur leitete als stellvertretender Amtsleiter an der Außenstelle des Rems-Murr-Landwirtschaftsamtes in Backnang den Fachbereich Agrar, Struktur und Förderung. Die Landwirtschaft und die Gartenarbeit haben auch sein Verhältnis zu den Fichtenbergern geprägt. 2001 wurde er zum Vorsitzenden des Vereins der Gartenfreunde gewählt und blieb in diesem Amt bis zum Jahr 2018, als der Verein mangels Nachwuchs aufgelöst werden musste.

Gärtnern verbindet Menschen

In Weilers Amtszeit waren die Gartenfreunde sehr präsent im Dorf, das Gärtnern wurde ein verbindendes Element. Unter Weiler wurden sogenannte Blumenpatenschaften eingeführt, die Pflege öffentlicher Grünflächen durch engagierte Bürgerinnen und Bürger, er selbst bot dabei das beste Beispiel. Hinzu kamen Vorträge, Baumschnittkurse, vor allem aber der Blumenschmuckwettbewerb, ein auch sehr kommunikativ geführter Wettstreit der Freizeitgärtner, der mit dem Stiftungsfest der Fichtenberger Bürgerstiftung verknüpft war.

Es war nicht nur das temporäre, an die Vegetationsperioden gebundene Erscheinungsbild des Dorfes, was ihn umtrieb. Die Skulpturen und Kunstwerke, die nach dem Bau der Umgehungsstraße unter Mitwirkung der Schule und Firmen an den Ortseingängen entstanden sind, gehen auf seine Initiative zurück. Als Grundlage diente das Dorfwappen mit der stilisierten Fichte und den Dorfbergen. Weiler kümmerte sich um die Organisation, die notwendigen Genehmigungen und die Finanzierung. Und weil die in diesem Zusammenhang entstandene stilisierte Fichtenskulptur auf der Grünfläche am Waldeck etwas einsam wirkte, brachte er eigene Vorschläge ein. Dort findet sich nun die wohl höchste und größte, originellste und am schwierigsten zu nutzende Sitzbank im gesamten Kreisgebiet.

Thomas Weiler setzte sich für die Allgemeinheit ein

Auch die Unterstiftung Seestüble gehört zu Weilers Vermächtnis. Das Vereinsheim der Gartenfreunde am Diebach-Stausee, das Badeaufsichtsgebäude der Gemeinde und das benachbarte Vereinsheim des Tennisclubs waren 2003 abgebrannt. Auf Weilers Initiative hin wurde die Anlage wieder aufgebaut. Und als sich abzeichnete, dass der Verein der Gartenfreunde keine Zukunft haben würde, organisierte er die dauerhafte Übergabe der Einrichtung als Treuhandstiftung an die Bürgerstiftung. Die Erträge werden entsprechend der Vereinssatzung verwendet. Für die Gemeinde und die Bürgerstiftung sei das ein Glücksfall gewesen, sagt der Fichtenberger Bürgermeister Roland Miola. Weiler war von der Idee der Bürgerstiftung, die 2003 mit Mitteln aus dem Verkauf der EnBW-Aktion eingerichtet wurde, ohnehin immer angetan. Seit der Gründung war er Mitglied des Stiftungsrates, zunächst als Bürgervertreter, zwischen 2009 und 2014 als Gemeinderat und danach wieder als Bürgervertreter.

Unaufgeregt und sachlich war Weilers Auftreten, sich für die Allgemeinheit einzusetzen, entsprach seinem Selbstverständnis. Selbstlos sei er gewesen, so Miola, der den Verstorbenen auch als verlässlichen Gemeinderat schätzte, offen für die Belange der Allgemeinheit, verantwortungsbewusst – fördernd, nicht fordernd. Dabei beschränkte sich Weiler nicht auf Fichtenberg. Bei den Sensenmähwettbewerben auf dem Göckelhof bei Murrhardt konnte man ihn als geduldigen Schiedsrichter und Regelerklärer erleben. 2018 wurde Weiler für sein Engagement mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.

