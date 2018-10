Nachruf Erich Pretz: Trauer um einen Gestalter mehrerer Kommunen

Untermünkheim/Eppingen / Monika Everling

Erich Pretz, der frühere Bürgermeister von Untermünkheim, Eltershofen und Gelbingen, starb 77-jährig.

Er sei kein Mann großer Worte und doch eine große Führungspersönlichkeit: So wurde Erich Pretz einmal gelobt. Der gebürtige Donauschwabe war ab 1966 Bürgermeister, zuerst in den damals noch selbstständigen Gemeinden Eltershofen (bis 1973) und Gelbingen (bis 1974), dann von 1971 bis 1980 in Untermünkheim, und schließlich leitete er bis 2004 fast ein Vierteljahrhundert lang die Geschicke der Stadt Eppingen im Kraichgau, zuerst als Bürgermeister, dann als Oberbürgermeister.

In seine Zeit in Gelbingen und Eltershofen sowie in Untermünkheim und Enslingen fiel die Gemeindereform: Die Orte wurden zu größeren Gemeinden zusammengefasst. Gelbingen und Eltershofen sind heute Stadtteile von Hall; Enslingen, Übrigshausen und Untermünkheim verschmolzen. Die Region erlebte ein Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum. Pretz habe die Weichen dafür gestellt, dass sich Untermünkheim heute als attraktive Gemeinde präsentieren könne, schreibt Bürgermeister Christoph Maschke in einem Nachruf im Gemeindeblatt. Während Pretz’ Amtszeit wurden der Kindergarten und das Schulhaus gebaut, Wohnsiedlungen erschlossen, Kanäle verlegt und die Kläranlage in Enslingen gebaut. Pretz blieb Untermünkheim verbunden: Er leitete bis 2009 den Kleintierzuchtverein und nahm 2016 an der 800-Jahr-Feier Untermünkheims teil.

Pretz wurde am 9. Januar 1941 im damaligen Jugoslawien geboren, erlebte als Kind Vertreibung und Flucht. Die Mutter wurde verschleppt, der Vater war in Kriegsgefangenschaft, Pretz und seine Schwester wuchsen bei den Großeltern auf. Der Opa war sein Vorbild: Ein Mann, der sich engagierte und trotzdem Zeit für die Enkel hatte. Mit gerade mal 25 Jahren wurde der Verwaltungsfachmann Bürgermeister. Pretz war verheiratet und hatte drei Söhne. Er starb am 14. Oktober nach langer Krankheit im Alter von 77 Jahren.