Trauer Trauer um ein leidenschaftliches Theatertier

Werner Koller zeigt im Jahr 2011 in der Rolle als Diener Firs in Tschechows „Der Kirschgarten“ auf der Großen Treppe, dass er auch glänzend Tuba spielen kann. © Foto: Foto: Freilichtspiele Schwäbisch Hall/Jürgen Weller

Schwäbisch Hall / Bettina Lober

Vier Jahre ist es her, dass er zum letzten Mal in einer Theaterrolle auf der Großen Treppe vor St. Michael zu erleben war: Werner Koller verkörperte damals in der Erfolgsrevue „Summer of Love“ den verbitterten Vater der Hallerin Ute, die sich in einen amerikanischen Major aus den Dolan Barracks verliebt. Dabei war ihm persönlich Verbitterung immer fremd – bis zum Schluss. Im September hat er gemeinsam mit Jutta Büttner, mit der er seit 2014 verheiratet war, eine letzte Reise in die Schweiz unternommen, wo er aufgewachsen ist, und sie kamen auch nach Hall. „Wir waren noch einmal an der Treppe, er konnte mit dem Rollator über den Marktplatz, und er hat gesehen, wie das neue Globe-Theater wächst“, erzählt Jutta Büttner.

Tapferer Kampf gegen den Krebs

Es war eine Abschiedsreise, jede Minute hat er genossen. Werner Koller wusste, dass sein Leben zu Ende gehen wird. Im April 2012 hat er zum ersten Mal eine Krebsdiagnose erhalten. Er hat den Kampf gegen diesen fiesen Feind im Körper aufgenommen: mit Chemotherapie, Bestrahlung, Operation. Und wenn immer möglich, hat er sich aufgerappelt und weiter Theater gespielt. Koller brauchte die Bühne wie die Luft zum Atmen – ein echtes Theatertier halt.

„Er hat 2017 auch noch im Theater Pfütze in Nürnberg den Zaubermeister in ,Krabat‘ gespielt“, erzählt Jutta Büttner. Theater war sein Leben. Auch nach einem im vergangenen Jahr erlittenen Schlaganfall hat Koller tapfer weitergekämpft. Sein erwachsener Sohn aus erster Ehe machte ihn zum Großvater – „bin Opa geworden von Greta“, schrieb er letztes Jahr glücklich an seine einstigen Haller Kollegen von „Summer of Love“.

Zuletzt verschlimmerte eine Lungenentzündung Kollers Zustand. Doch er habe das letzte Stück seines Lebenswegs voller Zufriedenheit annehmen können, berichtet Jutta Büttner. Ihr sei es ein Trost, dass er in den letzten Wochen auf einer Palliativstation in Köln „so wunderbar und liebevoll umsorgt wurde“. Ärzte und Pflegende hätten sich rührend um ihn gekümmert. Von überall her seien Freunde und Kollegen noch einmal zu Besuch gekommen, was ihr Mann voller Dankbarkeit genoss: „Er sagte immer ,super‘ – das wurde zum geflügelten Wort.“ Seinen 70. Geburtstag am 27. Dezember durfte er nicht mehr erleben. Am vergangenen Donnerstag, 15. November, ist Werner Koller gestorben.

In Hall schlüpfte er in vielfältige Rollen. Dabei ist Koller, der 1948 in Zürich zur Welt kam, einst über Umwege zur Bühne gekommen. Zunächst absolvierte er eine Ausbildung zum Forstingenieur. Doch seine Liebe zum Theater war stark. „Mit damals 27 Jahren war er eigentlich schon zu alt für die Schauspielschule, aber er bestand die Aufnahmeprüfung an der Schauspielakademie Zürich“, erzählt Jutta Büttner. Nach der Ausbildung habe er gemeinsam mit Kollegen vom Neumarkt-Theater 1977 die Theaterwehr Brandheide in Niedersachsen gegründet – die künstlerische Quelle der Truppe war der Protest gegen das Atommülllager Gorleben. Mit dem Stück „Heiße Kartoffeln“ gingen Koller und seine Mitstreiter auf Tour. Dann kam er ans Junge Theater Göttingen, war in Braunschweig und später am Landestheater Tübingen engagiert.

Monolog im Klassenzimmer

„Dort haben wir ihn kennengelernt“, sagt Georg Kistner, der als Chefdramaturg 2004 gemeinsam mit dem neuen Freilichtspiele-Intendanten Christoph Biermeier nach Hall kam. Mit ihnen kam auch Koller ins Kochertal – und wurde zu einem charaktervollen Gesicht im Freilichtspiele-Ensemble. Mit seiner markanten Stimme füllte er ungezählte Theaterrollen mit Leben – den Leonato in „Viel Lärm um Nichts“, den Herzog Alba in „Don Carlos“, Glenn Millers Schwiegervater in der Revue „Ein Leben für den Swing“, Thisbe im „Sommernachtstraum“, den Butler im „Besuch der alten Dame“ und viele mehr. Und da gab es den eindringlichen Monolog „Klamms Krieg“, den Koller in vielen Haller und Hohenloher Klassenzimmern zeigte. Damals verlegte Koller zwischenzeitlich auch seinen Wohnsitz nach Hall. „Er war der Vater der Kompagnie und nie aus der Ruhe zu bringen“, erinnert sich Kistner an den humorvollen und fürsorglichen Kollegen, an den man auch in Hall noch lange denken wird.