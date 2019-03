In der Keimzelle des Hohenloher Freilandmusems Wackershofen, dem Weidnerhof, gab es sei jeher eine Schnapsbrennerei. Diese war jahrzehntelang das Reich von Gerhard Munz. Egal ob Museumsbesucher oder Mitarbeiter – bei dem Wackershofener Urgestein schaute man gerne rein. Bei ihm war‘s immer gemütlich, meist wohlig warm, wenn‘s draußen schneite – schließlich wird vor allem im Winterhalbjahr gebrannt. Etwa zehn bis 15 Brände hat Munz pro Saison absolviert. Und während des Schlachtfestes herrschte bei ihm in der kleinen Brennerei Hochbetrieb: „Da wird’s ziemlich eng hier drin“, erzählte er einst und ergänzte augenzwinkernd, dass manch einer auch gar nicht mehr fort wollte, so behaglich wie es in der Brennerei halt ist.

Und während Munz den Besuchern das Brennen erklärte und munter mit ihnen plauderte, hatte er immer auch die Temperaturanzeige im Blick sowie ein Ohr für das Gluckern im Kessel.

Von erfahrenen Brennern gelernt

Als das Museum vor 36 Jahren eröffnet wurde, ist die alte Brennerei im Weidnerhof als Museumsbrennerei wieder in Betrieb genommen worden. Als Schnapsbrenner war Munz eigentlich Autodidakt. Er hat sich in die Materie hineingearbeitet, hie und da natürlich auch von erfahrenen Kleinbrennern gelernt. Mehr als 30 Jahre lang hat er die Destille im Weidnerhof betreut, er brannte zunächst vor allem Obstler. In der historischen Original-Brennerei, die noch direkt befeuert wurde, konnte Munz zunächst lediglich Most brennen – und zwar „ganz ohne Thermostat, nur nach Gefühl“.

Da habe er anfangs schon auch Lehrgeld zahlen müssen, erzählte er schmunzelnd. Doch mit der Zeit hatte er den Dreh raus. Begeistert war er, als Ende der 90er-Jahre eine neue Wasserbad-Brennerei angeschafft wurde. Endlich konnte er auch Birnen- und Zwetschgenmaische einschlagen und brennen. Die Rezeptur für seine Quitten- und Kräuterbrände blieben zeitlebens geheim, weiß Museumsleiter Michael Happe. Ebenso wie der „Förstertrunk“, ein Kräuterlikör, den Munz 2006 zur Eröffnung des Forsthauses Joachimstal kreiert hat. Schon mancher Schapskenner sei bei ihm in der Brennerei gesessen, habe ihn und seinen Schnaps gelobt – in der Hoffnung, etwas von dem geheimen Kniff zu erfahren, erzählte Munz dereinst: „Awwer des verrod‘ i ned.“ Nur soviel: „Bei mir is nix Künschdlichs drin“, sagte er mit seiner besonnenen Mischung aus gelassener Autorität und Hohenloher Schlitzohrigkeit.

Fronmeister in Gailenkirchen

Gerhard Munz war ein waschechter Wackershofener. Früher hatte er auf seinem Hof Kühe, arbeitete auch 30 Jahre lang bei der Stadt Hall – als Fronmeister in der Ortschaft Gailenkirchen kümmerte er sich beispielsweise um die Grünpflege und den Winterdienst. „Bis 1999, nach dem Backofenfest bin ich in den Ruhestand gegangen“, erzählte er. Aber dem Freilandmuseum ist er erhalten geblieben.

Munz kümmerte sich auch um die Obsternte im Museum und das Mosten, schließlich wollte er gute Qualität für seine Brände haben. Die eingeschlagenen Früchte und den Most hat er gehegt und gepflegt, bis sie reif zum Brennen waren. Erst vor vier Jahren, mit inzwischen 77 Jahren, hat er den Kessel jüngeren Brennern überlassen, die seitdem die Tradition fortsetzen.

Außerdem: Seit der Museumseröffnung 1983 hat er auch den Schließdienst erledigt. Jeden Abend drehte er mit seinem Hund bei Wind und Wetter seine Runde durchs Museum und kontrollierte, ob alle Fenster und Türen geschlossen waren und setzte die Alarmanlagen in Betrieb. Bei nächtlichen Alarmen schnappte er Hund und Taschenlampe und schaute nach dem Rechten.

Weithin bekannt, war Gerhard Munz ein prägnantes Gesicht des Freilandmuseums – ein Original, das einfach zur Brennerei und zum Weidnerhof gehörte. An seinem 81. Geburtstag, dem 1. März, ist er gestorben. Er hinterlässt seine Frau Maria, einen Sohn und drei Enkelkinder.