Tradition Training in der „großen Familie“

Michelfeld / Nadja Maas

Es ist Montagabend, 20 Uhr. Langsam legt sich eine abendliche Ruhe über Michelfeld. Nicht so im neuen Feuerwehrmagazin: Dort herrscht noch lebhaftes Treiben. Mitten auf dem Platz vor dem Gebäude stehen zwei Feuerwehrautos; Jugendliche in Feuerwehranzügen rufen sich Anweisungen zu. Jeden zweiten Montag im Monat treffen sie sich dort. Auch an diesem Montagabend simulieren die Jugendlichen einen Feuerwehreinsatz. Dieses Mal geht es darum, einen kleinen Brand in einem Gebäude zu löschen. Ein Löschangriff muss aufgebaut werden, während parallel nach Personen gesucht wird, die im Gebäude zurückgeblieben sein könnten.

Indem sich die jungen Leute jedes Mal neuen Herausforderungen stellen, sollen sie optimal für einen späteren Einsatzdienst vorbereitet werden. Häufig üben sie den Ablauf einer Rettungsaktion auch mehrmals hintereinander. Dadurch bekommen sie Routine und Fehler können verbessert werden. Zusätzlich zum praktischen Training gibt es auch Theoriestunden. „Bei uns gilt aber grundsätzlich das Motto ,learning by doing’“, sagt Thomas Grün, der seit sechs Jahren die Jugendfeuerwehr von Michelfeld leitet. Zurzeit zählt sie 18 aktive Mitglieder; alleine dieses Jahr kamen fünf Neulinge dazu. Dass dabei Zehnjährige und 17-Jährige bunt gemischt sind, ist kein Problem, ganz im Gegenteil: Die Jüngeren und Älteren helfen sich gegenseitig und können vieles voneinander lernen.

Im neuen Magazin

Die Einsatzsimulation ist nun vorbei. Die Jugendlichen gehen ins Feuerwehrmagazin und ziehen ihre schwere Ausrüstung aus, um wieder in ihre Alltagsklamotten schlüpfen zu können. Die Stimmung ist ausgelassen, es wird geredet und gelacht. Seit zwei Jahren befindet sich die Jugendfeuerwehr nun in dem neu gebauten Magazin, davor war sie in dem alten, kleineren Feuerwehrgebäude von Michelfeld untergebracht.

„Ich will schon immer Menschen helfen“, meint der 16-jährige Ricco, der seit fünf Jahren bei der Jugendfeuerwehr ist. Der 14-jährige Paul dagegen sah, als er klein war, bei seiner Oma am See oft bei Feuerwehrübungen zu und wollte schon dabei sein, seit er vier Jahre alt war. Janik, der 14 Jahre alt ist und ebenso wie die anderen aus Michelfeld stammt, sagt: „Ich bin hier, weil bereits mein Opa und mein Vater bei der Feuerwehr waren.“

Die Tätigkeit ist abwechslungsreich. Neben den Treffen im Feuerwehrmagazin finden manchmal auch Übungen mitten im Ort statt, die Jugendlichen haben jedes Jahr im Herbst einen Berufsfeuerwehrtag und unternehmen außerdem gemeinsam verschiedene Ausflüge und beteiligen sich an Aktionen. So sind sie auch beim Aufstellen des Michelfelder Maibaums über die Jahre hinweg unentbehrlich geworden. Früher war die Dorfgemeinschaft für das Aufstellen verantwortlich, seit mehreren Jahren ist nun auch die Jugendfeuerwehr dabei.

Dorffestle als Höhepunkt

So holen die Jugendlichen jedes Jahr einige Tage vor dem ersten Mai Reisig aus dem Wald, woraus zwei Kränze für den Maibaum gebunden werden. Wenn es dann ans Schmücken des Baumes mit Bändern und Girlanden geht, helfen auch Kinder aus dem Dorf fleißig mit. Dabei beaufsichtigt die Jugendfeuerwehr die Kleineren. Spannend wird es, wenn die Fichte dann mit dem Autokran aufgestellt wird. Dieses Jahr steht sie, wie im Jahr zuvor, auf dem Platz vor dem neuen Magazin. Wenn der Maibaum steht, geht der schönste Teil des Tages erst richtig los: Nach getaner Arbeit können sich alle auf ein schönes Dorffestle mit Bärlauchwürsten und Pommes freuen.

Nicht nur beim Feuerwehrmagazin gibt es ein Maifest, sondern auch in den Teilorten wie Neunkirchen, Witzmannsweiler, Gnadental und Büchelberg. Dort stellt entweder ebenfalls die Feuerwehr den Maibaum auf, oder die Dorfgemeinschaft ist dafür verantwortlich.

Nicht vergessen werden darf bei alledem, den frisch aufgestellten Maibaum vor Dieben zu schützen. Die Michelfelder Wehr stellt dafür meistens einige Autos so vor ihre Fichte, dass sie entweder auf die Autos oder auf ein Gebäude stürzt, wenn man sie fällt. So sollen Diebe abgeschreckt werden. Manchmal schieben Freiwillige auch Nachtwache.

Dies ist nicht der einzige Brauch, der in Michelfeld am 1. Mai erlebbar wird. So mancher junger Bursche nutzt die Gelegenheit auch, um seiner Geliebten ganz traditionell eine kleine Birke aufzustellen. Für die Jüngeren im Dorf ist das natürlich noch nichts. Doch das Schönste am 1. Mai ist sowieso das Gemeinschaftserlebnis. Das ist es auch, was die Jugendlichen an der Jugendfeuerwehr begeistert: Gemeinschaft, Teamgeist und Kameradschaft. Denn dort ist es ebenso normal, einander zu helfen, wie sich zu duzen. Mit Riccos Worten: „In der Feuerwehr ist man eine große Familie.“