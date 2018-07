Wüstenrot / Holger Ströbel

Im Rahmen der Wüstenroter Höhentouren findet am heutigen Samstag um 14 Uhr eine bauspargeschichtliche Rundwanderung statt. Diese führt an historische Orte zur Geschichte der Bausparkasse und zeigt den Weg der „Gemeinschaft der Freunde Wüstenrot“ bis zur ersten deutschen Bausparkasse „Wüstenrot“ auf. Treffpunkt ist in Wüstenrot an der Bushaltestelle Schule, Löwensteiner Straße 17.

Info Die Führung dauert zweieinhalb Stunden. Anmeldung nicht erforderlich.