Vor elf Monaten, am 14. Oktober 2020, wurde die 94-jährige Elfriede Huchler brutal in ihrer Wohnung am Hagenbacher Ring in Schwäbisch Hall getötet. Mit einem stumpfen Gegenstand hat der bislang unbekannte Täter auf die wohlhabende Brauerei-Erbin eingeschlagen, anschließend wohl die Wohnung durc...