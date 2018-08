Steinzeit Titel

Schwäbisch Hall /

Das Landesamt für Denkmalpflege gibt einmal im Jahr ein Buch heraus, in dem die Höhepunkte der Grabungskampagnen des vergangenen Jahres veröffentlicht werden. Und dieses Mal ist mit dabei: Schwäbisch Hall.

Zunächst sah die Grabung im Wolfsbühl aus Sicht von Laien möglicherweise mau aus. Nur Verfärbungen im Boden, die auf Holzpfosten von Häusern hinweisen, wurden 2017 dort entdeckt, wo derzeit das neue Wohngebiet entsteht. Doch die Wissenschaftler gingen ihrer Arbeit in der Sommerhitze akribisch nach.

Lehrer machte den Anfang

Bereits in den 1960er-Jahren beim Bau der Kreuzäckersiedlung, an die sich das Wolfsbühl anschließt, war das archäologische Potential der Löss führenden Böden bekannt. Sie liegt am Rande der „Schlicht“ – der Hochfläche zwischen Kocher und Bühler. Der Haller Lehrer Hermann Huber grub Reste einer altneolithischer Siedlung aus dem sechsten und fünften Jahrtausend vor Christus aus. Dabei kam der vollständige Grundriss eines Langhauses der sogenannten Rössener Kultur (4800 bis 4500 vor Christus) zu Tage.

Die staatlichen Denkmalschützer beauftragten jüngst die Firma Archäologie-Zentrum GmbH, auf dem Gelände direkt neben den damaligen Untersuchungen weiterzugraben, bevor das Wohngebiet entsteht.

Dabei konnten neben einem weiteren, etwa 25 Meter langen Grundriss eines typischen Rössener Gebäudes auch Teile eines Grabens dokumentiert werden. Der hat laut Annahme der Forscher wohl die einstige Siedlung in einer ihrer jüngeren Phasen umfasst.

Das Highlight der Untersuchung: Ein Grab, das sich direkt neben der Siedlung befand, barg ein vollständiges und reich verziertes Keramikgefäß. Es sind die Überreste einer birituellen Doppelbestattung. Also die Reste zweier Individuen, von denen eines nach dem Tode verbrannt, das andere als unversehrter Leichnam niedergelegt worden war.

Noch sind die Wissenschaftler in ihrer Zentrale in Esslingen dabei, die Gegenstände und Erkenntnisse aus Hall zu einem größeren Puzzle zusammenzusetzen: „Die Auswertung der Grabungsergebnisse verspricht faszinierende neue Einsichten in das steinzeitliche Leben im Schwäbisch Haller Raum“, steht in der Dokumentation.

Regierungspräsident Wolfgang Reimer freut sich darüber: „Die Präsentation einiger herausragender Funde des vergangenen Jahres zeigt, dass jedes Jahr bedeutende archäologische Neuentdeckungen im Land gemacht werden.“

Die Funde aus den Ausgrabungen werden restauriert und im zentralen Fundarchiv in Rastatt gelagert. Von dort stehen sie der wissenschaftlichen Bearbeitung oder der Ausleihe für Museen und Ausstellungen zur Verfügung, schreibt das Regierungspräsidium auf Nachfrage. Nach dem „Schatzregal Baden-Württemberg“ gehört das Stück dem Land.