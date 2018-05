Schwäbisch Hall Heimbacher Hof: Solidarität ist enorm

Schwäbisch Hall / swp

Nach dem Brand auf dem Heimbacher Hof überlegen die Angestellten des Werkstattgebäudes, wie es weiter geht.

Still ist es am Samstagnachmittag auf dem Heimbacher Hof – gespenstisch still. Die Sonne scheint, aber kein Kinderlachen weit und breit. Dafür der trauriger Anblick einer Brandruine – mit halbverkohlten Holzbalken, zerbrochenen Dachziegeln, und zwischen den Trümmern lugen Zeugen des sonst so munteren Umtriebs beim Kindertreff hervor: hier ein zerstörtes Fahrrad, dort eine lila Schranktür mit der gemalten Aufschrift „Handmaschinen & Handwerkzeug“. Innerhalb einer halben Stunde war das Werkstattgebäude der städtischen Freizeiteinrichtung am Freitagnachmittag niedergebrannt.

Schock und Trauer über die Zerstörung sitzen tief. „Aber bei aller Dramatik sind meine Leute und ich froh und glücklich, dass niemandem etwas passiert ist“, sagt Edgar Blinzinger erleichtert. Alle schnell in Sicherheit zu bringen, das habe tadellos geklappt, ist der zuständige Fachbereichsleiter froh. Er hat sich am Samstagmorgen mit seinem Team im Heimbacher Hof getroffen. Eltern mit Kindern hätten besorgt vorbeigeschaut, Nachbarn haben Kuchen vorbeigebracht, „und ein Kind sagte, dass es unbedingt etwas spenden möchte“, erzählt Blinzinger gerührt. Überhaupt: Die Verbundenheit und die Solidarität seien enorm. So viele ehemalige Kollegen und Mitarbeiter hätten sich gemeldet, und Baubürgermeister Peter Klink habe bereits Anrufe von Firmen bekommen, die ihre Hilfe angeboten haben.

Am Montag bespricht der Fachbereichsleiter mit seinem Team das weitere Vorgehen. Schließlich steht eigentlich das Pfingstferienprogramm an. Zu Spekulationen über Brandursache und Schadenshöhe lässt sich Blinzinger nicht hinreißen: „Die polizeilichen Ermittlungen laufen, und da brauchen wir eine gute Analyse.“