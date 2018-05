Kunst Titel

Schwäbisch Hall / --

„Netzwerk Museum – Neue Wege – neue Besucher“, unter diesem Motto wird am morgigen Sonntag, 13. Mai, der internationale Museumstag in ganz Deutschland gefeiert. Ziel dieses Tages ist, die Öffentlichkeit auf die Vielfalt der etwa 6500 Museen in Deutschland und deren Arbeit hinzuweisen. Auch das Hällisch-Fränkische Museum in Schwäbisch Hall macht mit.

Um 13 Uhr können die Besucherinnen und Besucher im HFM lernen, wie sie mit dem Smartphone durch sogenannte Hashtags (#), zu Deutsch: Schlagworte, das Museum entdecken können. Das geht aus einer Pressemitteilung des HFM hervor.

Um 14 Uhr und um 16 Uhr gibt es jeweils eine Führung, bei der Dr. des. Johanna Hummel Mädchen und Jungen ab sechs Jahren Kinderspiele aus den vergangenen Jahrhunderten vorstellt. Die Teilnehmer können sich anschließend zum Beispiel im Reifentreiben, Murmelspiel oder Sackhüpfen üben.

Letzte öffentliche Führung

Im Rahmen des internationalen Museumstages findet am morgigen Sonntag die letzte öffentliche Führung in der Doppelausstellung „Das Innen bestimmt das Außen, Wolfgang Bier - retrospektiv“ statt. Die Objekte konnte seit dem 24. März im HFM und in der Galerie am Markt besichtigt werden. Michael Klenk, der Leiter der Schwäbisch Haller Akademie der Künste, führt durch die Ausstellung. Er beginnt in der Galerie am Markt (Am Markt 7).

Info Die Teilnahme an der Führung von Johanna Hummel und Michael Klenk ist kostenlos.