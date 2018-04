Zwischenfazit Titel

Schwäbisch Hall /

Mir geht es sehr gut. Ich wohne mitten in der Stadt, habe schnell Kontakte geknüpft“, sagt die 53-Jährige am Telefon. Sie schätzt die kurzen Wege, die Räumfahrzeuge für Fahrradwege im Winter, hat nur ein paar Minuten mit dem Rad zu ihrem Arbeitsplatz mitten in der Stadt – der Bremischen Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau.

Wilhelm schätzt die „wunderschöne Stadt mit hoher Lebensqualität und einem tollen Kulturangebot“ und war besonders positiv überrascht „von der lockeren und offenen Art der Bremer,“ mit denen es leicht sei, ins Gespräch zu kommen. Die Menschen seien schneller „beim Du“, der Kleidungsstil sei lockerer und der Humor trocken – das verdeutlicht sie mit einem Beispiel.

Sie ging in eine Traditionsbäckerei und zeigte mit dem Finger in die Kuchen- und Tortentheke: „Den Träubeleskuchen hätte ich gerne“, sagte sie zur Verkäuferin. Die verlangte verblüfft eine Wiederholung und verstand schließlich leicht seufzend: „Ach, den Johannisbeerkuchen.“ Wilhelm meinte darauf, sie sei erst zwei Monate da, was wiederum einer Mitarbeiterin den Kommentar entlockte: „Das wird nichts mehr.“

Wilhelm gefällt die Mischung aus werteorientiert, konservativ – wofür die Hanse stehe und andererseits die reformfreudige Seite. Die Tradition der Kaufleute in der Hansestadt vergleicht sie mit der Tradition der Sieder in Schwäbisch Hall. Kein Heimweh nach der Kocherstadt? „Doch, ich fühle mich auch in Schwäbisch Hall zu Hause. Ich vermisse die Hügel, die Landschaft, den Wald, die Spaziergänge in meiner Klinge und den Haller Wochenmarkt.“ Einmal im Monat kommt Wilhelm nach Hall. Ihr Mann arbeitet in Bruchsal, wohnt noch im Haus in Hall. Tägliche Telefonate, Besuche am Wochenende, die Entfernung sei zwar größer geworden, „aber wir haben uns vorher bei meinem Arbeitspensum unter der Woche auch nicht viel mehr gesehen als jetzt“, sagt Wilhelm, die noch ein Ehrenamt in Hall hat: Sie bleibt Vorsitzende des Fördervereins der Kinderklinik.

„Eine Riesenumstellung und Herausforderung“, stöhnt sie etwas über die komplexe Verwaltungsstruktur, über ein Bundesland, das aus zwei Städten, aus Bremen sowie Bremerhaven besteht. Sie nennt einige Besonderheiten. Bremerhaven habe eine eigene Polizei, die sei kommunal. Es gebe keine Schulaufsicht, die Lehrer seien bei der Kommune angestellt. Zudem gebe es Konkurrenz zwischen den beiden Städten. Bremerhaven fühle sich etwas abgeschnitten.

Neben vielen repräsentativen hat die Landesfrauenbeauftragte viele fachliche Aufgaben. Es werden Gesetze für die Bundesebene geschrieben. „Das hat eine große Tiefe, da muss auf jedes Komma geachtet werden“, sagt Wilhelm, die Juristen an ihrer Seite hat, aber auch den Ehrgeiz, das selbst zu durchdringen. Jeden Montagmorgen sitzt sie mit Staatsräten zusammen und spricht die Vorlagen für die Senatssitzung durch, die dann in die Bürgerschaft eingebracht und diskutiert werden. Dabei gibt es auch eine Besonderheit: Deputationen, die die Bürgerschaft bilden kann. Das sind stimmberechtigte Parteilose.

Wilhelms Aufgabe mit Blick auf rund 40 Sitzungsvorlagen pro Woche: Jede muss „auf Auswirkungen auf Frauen und Männer geprüft werden“.

Die Landesfrauenbeauftragte hat drei Schwerpunktthemen gesetzt. Das erste Thema ist in der Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau verankert. In einem Modellprojekt „Frauen und Flucht“ will Wilhelm die besondere Situation von geflüchteten Frauen beleuchten. Das zweite Thema rückt Mädchen und Frauen in Mathematik-, Informatik-, Naturwissenschaft- und Technikberufen in den Mittelpunkt (Mint-Bereich). Außerdem will Wilhelm einen Aktionsplan gegen Gewalt in Frauen herausarbeiten, der in Bremen noch fehlt.