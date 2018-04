Schwäbisch Hall Verein feiert Jubiläum mit Stil

Schwäbisch Hall /

Zur Benefizgala von „Help - Wir helfen“ im Haller Neubau-Saal kamen über 250 Gäste.

Sogar das Brot auf den Tischen schmückt sich mit bunten Blüten in der Knusperkruste: Für die Benefizgala in der BESH-Gastronomie des Neubau-Saals zum zehnjährigen Bestehen des Vereins „Help! - Wir helfen“ hat sich jeder in Schale geworfen. Die Damen erscheinen als sommerlich gekleidete Grazien, die Herren dürfen mit Erlaubnis von SWR-Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein ihre steifen Jacketts ablegen. Das modische Statement von Marc Marshall löst bei den weiblichen Gästen Entzücken aus: Der Sänger trägt zu weißem Rauschebart und schwarzem Anzug hellrosa Socken­ in pinkfarbenen Schuhen.

Auf den festlich gedeckten Tafeln tauchen 100 Kerzen in mächtigen Girandolen den Raum in goldenes Licht. 150 Euro hat die Eintrittskarte zum stimmungsvollen Schmaus gekostet. Der Erlös wird Menschen in Entwicklungsländern zugutekommen.

Alle Künstler treten ohne Honorar auf; die fünf Sterne-Köche, die das hochklassige Fünf-Gänge-Menü für 250 Personen kreieren, stellen ihr Können in den Dienst des guten Zwecks; 60 freiwillige Helfer organisieren das aufwändige Drumherum. 21 Sponsoren aus der Region und darüber hinaus haben das hochkarätige Event ermöglicht. Bei ihrer Begrüßungsansprache trifft Nadine Bühler, Vorstandsmitglied der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft, die zentrale Aussage des Abends, die sich sinngemäß in den weiteren Reden wiederholen wird: „Wir alle hier haben das Glück, auf der Sonnenseite des Lebens geboren zu sein, und es ist die Verantwortung jedes einzelnen von uns, einen Beitrag für die Bedürftigen und Schwachen zu leisten.“

Als Schirmherr spricht Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim Heinz Zeisberger und seinen Mitstreitern größte Hochachtung für die Vielfalt der Unterstützung aus, die der Verein „Help! - Wir helfen“ in zehn Jahren auf die Beine gestellt hat.

Vertreter aus Ländern, in denen der auf Initiative von Zeisberger gegründete Verein vorwiegend im medizinischen Bereich humanitäre Hilfe leistet, geben ihrer Dankbarkeit Ausdruck. Die Vizekonsulin der philippinischen Botschaft in Berlin, Marie Cris Chieng, erzählt von ihrer Mutter, die mit einer Gaumenspalte geboren wurde, ohne je eine Chance auf eine Operation zu haben: „Die stärkste Frau, die ich kenne.“ Durch diese persönliche Erfahrung verstehe sie, wie wichtig die ärztlichen Eingriffe seien, die der Verein Kindern mit dieser Beeinträchtigung bezahlt. Die Fehlbildung ist in dem Inselstaat besonders häufig anzutreffen.

In einem Nebensatz macht Chieng klar, wie einfach es doch für die Menschen eines reichen Landes ist, Geld in weniger glückliche Regionen zu schicken: „Es ist nicht so dramatisch wie das Leben vor Ort zu retten, aber Ihre Arbeit gibt all Ihren Begünstigten die Möglichkeit zu gedeihen, zu wachsen und - ein besseres Leben zu führen.“

Begeisterte Rückmeldungen

Als eine der Repräsentantinnen des Vereins auf den Philippinen überreicht Teresita Golosinda an Vereinsvorstand Christoph Hespelt eine Anerkennungsurkunde für das Engagement zugunsten zahlreicher Menschen, die 2017 aus der Stadt Marawi vor den IS-Truppen geflohen waren. „Help! - Wir helfen“ unterstützte die Flüchtlinge mit Verpflegung und Medizin.

Der nigerianische Priester Pater Joseph überbringt ein vielfaches „Vergelts Gott“ für die Ausstattung eines Krankenhauses in Okigwe mit medizinischen Geräten und die Finanzierung von Operationen, die missgebildeten Kindern ein fast normales Leben schenkten.

Zwischen den Gourmet-Menügängen, die von erlesenen Weinen begleitet werden, servieren die Künstler feinste Unterhaltung. Sänger Marc Marshall und Sängerin Kristina Safrany engagieren sich ebenso wie Moderatorin Faber-Schrecklein auch in anderen Hilfsorganisationen. Zauberweltmeister Alexander Straub stellt mit erstaunlich schlichtem Equipment die Ge­setze der Physik infrage.

„Alle Gäste haben mir begeisterte Rückmeldungen gegeben“, strahlt Heinz Zeisberger zum guten Schluss. Dass die Arbeit des Vereins überzeugt, beweist die Spendenkasse, in der sich im Lauf des Abends mehr als 1500 Euro sammeln.