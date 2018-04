Stadtwerke Titel

Schwäbisch Hall / --

Seit einigen Jahren hat das Freibad Schenkensee feste Saisonzeiten: immer vom 2. Mai-Samstag bis zum 2. September-Sonntag. Dies ist in der Regel der letzte Ferientag. „Der Vorteil für unsere Kunden ist, dass sie verlässliche Zeiten bekommen, unabhängig vom Wetter. Somit sind die Öffnungszeiten (Anzahl der Tage) in jeder Saison annähernd gleich“, teilt Jens Miermeister mit. Der Diplom-Ingenieur (FH) ist Badebetriebsleiter bei den Stadtwerken Schwäbisch Hall, denen die Bäder gehören.

„Wir benötigen in der Regel circa acht Wochen Vorbereitungszeit, um das Freibad für die Saison zu präparieren. Die Arbeiten beginnen somit bereits im März, da ist das Wetter wie in diesem Jahr häufig noch sehr kalt und wechselhaft.“

Da die Wetterprognosen so weit nicht reichen, können die Stadtwerke aufgrund der langfristigen Planung nicht kurzfristig reagieren. Miermeister: „Wir müssen schon sehr viel früher, also bereits sozusagen im Winter, mit dem ,Auswintern’ anfangen, um im April bereits startklar zu sein.“ Würde das Freibad schon für die Saison vorgehalten, obwohl es nicht besucht wird, entstünden aber hohe Kosten, was aufgrund der Unberechenbarkeit des Wetters nicht wirtschaftlich darstellbar sei. Die Freibadsaison im Schenkenseebad-Freibad wird daher am 12. Mai eröffnet.