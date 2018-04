Bildung Titel

Schwäbisch Hall / --

36 Grundschulen in Baden-Württemberg starten mit einem Ganztagskonzept ins neue Schuljahr 2018/19. Darunter ist auch die Grundschule Kreuz­äcker in Schwäbisch Hall. Das Regierungspräsidium in Stuttgart hat jetzt einen Antrag der Haller Stadtverwaltung genehmigt. Eltern können ab Herbst wählen, ob ihre Kinder am Ganztags- oder Halbtagsbetrieb der Grundschule teilnehmen sollen.

Möglich ist der Ganztagsunterricht an vier Tagen mit bis zu sieben Unterrichtsstunden zwischen 7.45 Uhr und 14.45 Uhr. Die erweiterten Betreuungszeiten bis 17 Uhr deckt die Stadt Schwäbisch Hall mit einem kommunalen Ergänzungsangebot ab. „Das Schulkollegium hat hervorragende konzeptionelle Grundlagen für eine Ganztagsgrundschule in Wahlform geschaffen“, würdigt Edgar Blinzinger, städtischer Fachbereichsleiter für Jugend, Schule und Soziales, das Engagement der Lehrer.

Die Stadt Schwäbisch Hall ist Trägerin von neun Grundschulen, von denen ab dem neuen Schuljahr sechs als Ganztagsschule in Wahlform und eine Schule als Ganztagsschule in verbindlicher Form betrieben werden. In ganz Baden-Württemberg wird es dann 470 Ganztagsgrundschulen geben.