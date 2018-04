Glaube Eine besondere Nacht

Schwäbisch Hall / Gottfried Mahling

ausende Christen feiern am Osterwochenende in Schwäbisch Hall Jesu Auferstehung. Die frohe Botschaft: Ein erfüllteres Leben im Hier und Jetzt ist möglich – und der Tod nicht das Ende.

Am Anfang ist es nur ein einziges Licht, das in der Dunkelheit leuchtet. Wenige Augenblicke später ist die Kirche St. Johannes durch viele hundert brennende Kerzen in warmes Licht getaucht. Am Feuer vor der Kirche wird die große Osterkerze entzündet und gesegnet, dann die Flamme an die vielen kleinen Kerzen der Gläubigen weitergegeben.

Das Licht besiegt die Finsternis – so wie Jesus den Tod besiegt hat. Wohl kein anderer Gottesdienst im Haller Land ist so voller Symbolik, spricht alles Sinne so stark an wie die Osternachtsfeier auf der Comburg. Die Luft ist erfüllt von Weihrauchduft, Orgelklängen und Gesang, mehrfach läuten die Glocken. Der fast 1000 Jahre alte, riesige Radleuchter wird mit einer Winde Richtung Kirchendecke emporgezogen. Und fremde Sitznachbarn fühlen sich plötzlich miteinander verbunden, nachdem sie sich die Hand gereicht und „Friede sei mit dir!“ gewünscht haben.

Die Kirche ist bist auf den letzten Sitzplatz gefüllt. Manche, die erst kurz vor Beginn kommen, müssen mit einem Stehplatz Vorlieb nehmen. Nicht wenige tragen Mützen und mummeln sich in Decken ein. Es ist bitterkalt in der Comburg, weshalb manch einem die zweistündige, einzigartige Osternacht-Liturgie mit Lichtfeier, Wortgottesdienst, Tauffeier und Eucharistie etwas lang wird.

Dialog zwischen Vater und Sohn

Die Liturgie wird unter anderem geprägt durch ein Zwiegespräch zwischen Norbert Thalheimer und seinem Sohn Nathanael. „Warum ist diese Nacht anders als anderen Nächte?“, fragt Nathanael vier Mal im Verlauf der Osternacht. Die Antworten sind so vielfältig wie die Bibelstellen, denen sie entspringen: „Damit wir nicht vergessen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Weil wir in dieser Nacht zur Freiheit berufen werden. Weil Gott uns einen neuen Geist schenken wird, der uns hilft, in seinem Sinne zu handeln. Weil der Mensch der Sünde stirbt, der Herr aber lebt. Also leben auch wir durch ihn für Gott und für die Menschen.“

Von einem schlecht gewürzten Linseneintopf ließ sich Thomas Hertlein zu seiner Predigt inspirieren. „Auch unserem Leben scheint bisweilen die Würze zu fehlen, und es scheint an Fülle zu verlieren, wenn wir uns vom unbarmherzigen Alltag niederdrücken lassen“, so der leitende Pfarrer der katholischen Gesamtkirchengemeinde Schwäbisch Hall. Die Antwort auf der Suche nach einem bedeutsamen Leben sei ausschließlich Jesus Christus. Häufig finde man ihn erst nach schweren Schicksalsschlägen, wenn man sich auf die Suche nach Halt begebe.

Fröhliche Klänge auf Friedhof

Rund 30 Gottesdienste werden in der Osternacht, am Ostersonntag und am gestrigen Montag in den evangelischen und katholischen Kirchen in Schwäbisch Hall gefeiert. Hinzu kommen Gottesdienste in Pflegeheimen oder Auferstehungsfeiern auf Friedhöfen, unter anderem auf dem Nikolaifriedhof. „Einmal im Jahr hören wir hier Jubeltöne“, sagt dort Pfarrer Andreas Oelze, nachdem das erste Osterlied des Haller Posaunenchores verklungen ist. „An diesem Tag versammeln wir uns unter den Toten, um das neue Leben zu feiern. Gerade hier wird Ostern.“

„Wir können sicher sein, dass nach dem Leben etwas kommt“, betont Oelze in seiner Predigt, die er auch mit einer Prise Humor würzt. Er erinnert an eine Anekdote über den Preußenkönig Friedrich den Großen, der im 18. Jahrhundert für seine Toleranz in religiösen Angelegenheiten bekannt war. Über einen abtrünnigen Pfarrer, der sich damals strafbar machte, weil er Jesu Auferstehung leugnete, urteilte er: „Wenn er nicht auferstehen will, so soll er doch meinetwegen am jüngsten Tage liegen bleiben.“

Zwei Stunden später zitiert Dekanin Anne-Kathrin Kruse beim Gottesdienst in St. Michael aus einem Lied Wolf Biermanns und fordert damit die Gemeinde auf: „Lasst euch nicht verhärten in dieser harten Zeit!“ Wie in fast allen Gottesdiensten am Osterwochenende wird auch hier der älteste liturgische Gesang in deutscher Sprache „Christ ist erstanden“ angestimmt. Und aus Kapitel 16 des Markusevangeliums gelesen. Der Stein vom Grab ist weggewälzt. Die drei Frauen, die Jesus Leichnam salben wollen, erschrecken vor dem Engel, der zu ihnen sagt: „Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier – er ist auferstanden!