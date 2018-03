Bildung Titel

Schwäbisch Hall /

Sind Sie zufrieden mit der Anzahl der Schüler. Sind das viele?“, will Stadträtin Ruth Striebel (FDP) am Ende der Bilanz der Musikschule im Ausschuss für Bildung, Soziales, Sport und Kultur wissen. Obwohl der neue Musikschulleiter Florian Schellhaas viele Zahlen präsentiert hatte, fehlte der Vorjahresvergleich.

„Ich bin sehr zufrieden“, sagt er. Nicht nur von der Anzahl auch vom Leistungsniveau sei er positiv überrascht. 1148 Schüler belegen zum Stichtag 31. Dezember 2017 genau 1340 Musikkurse. Diese Differenz kommt zustande, da so mancher zwei oder sogar drei Instrumente lerne. Es geht bergauf. Im Jahr zuvor waren es 44 Kurseinheiten weniger.

Im Juli 2017 setzte sich der heute 34-jährige Florian Schellhaas unter 43 Bewerbern für die Leitung der städtischen Musikschule durch. Er trat das Amt im Dezember an. Sein Vorgänger Lahnor Adjei wurde Chef des Badischen Konservatoriums in Karls­ruhe.

„Das will ich weiter fördern“, berichtet Schellhaas im Ausschuss über die Erfolge der Musikschule im Haus der Bildung. Sein Konzept, sowohl die Elite mit Wettbewerben herauszufordern als auch Schülergruppen zu erreichen, denen das Erlernen eines Instrumentes verwehrt ist, kommt bei den Stadträten gut an.

Schellhaas berichtet vom Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“, der nun „für unbestimmte Zeit“ stets in Hall ausgetragen wird. Der Regionalvorsitzende von „Jugend musiziert“ will die Finanzen neu sortieren. „Ab 2019 bezahlt jede Musikschule 1500 Euro dafür“, berichtet Schellhaas. Bisher war der finanzielle Beitrag der einzelnen Musikschulen in Nordwürttemberg recht unterschiedlich geregelt. Manche Städte bezahlten gar nichts.

Das Engagement für den Wettbewerb lohne sich, ist Schellhaas überzeugt. 116 Schüler nahmen Ende Januar daran teil. „Es wurden keine dritten Preise vergeben, nur erste und zweite.“ Dass die Haller Schüler, auf einem hohen Niveau musizieren, betont Schellhaas ebenfalls: Beim Limus-Wettbewerb des Lions Clubs belegten die Haller die ersten drei Plätze. „24 000 Euro an Spendengeld wurde beim Galakonzert eingespielt“, berichtet er. Davon fließen 7000 Euro an die städtische Musikschule.

Schellhaas will aber nicht nur die Guten fördern, sondern auch möglichst viele ans Instrument heranführen. Dazu wird in einer „Bläserklasse“ an der Grundschule Hessental jedem Kind ein In­strument zu Verfügung gestellt. Nach einer Kennnenlernphase soll sich jeder Schüler für ein Blas­instrument entscheiden, um das Spiel darauf zu lernen.

Auftritte geplant

Auch die Öffnung der städtischen Musikschule nach außen sei geplant. So können sich Musikliebhaber auf ein Sommerkonzert, eine musikalische Zeitreise im Freilandmuseum und ein Konzertprojekt „Night of the Proms“ freuen.