Das Ehepaar Lutz hat 2,5 Millionen Euro investiert, um Tierfreunden einen Ort für den Abschied von ihrem treuen Begleiter zu geben. Sie schließen damit eine Marktlücke. Von Tobias Würth

Aus grauer Asche soll ein leuchtender Diamant werden. Einer der Ersten, der sein Pferd im neuen Tierkrematorium in Hall verbrennen ließ, will seinen treuen Begleiter in ein Schmuckstück verwandeln. Gestern wurde die in Deutschland einmalige Einrichtung eingeweiht. Seit Oktober werden dort Tiere kremiert.

„Das Verbrennen von Pferden ist erst nach einer Gesetzesänderung erlaubt“, berichtet Jochen Lutz, der zusammen mit seiner Frau Sandra das erste Pferde- und Heimtierkrematorium deutschlandweit betreibt. Zuvor landeten größere Lebewesen in der Tierkörperbeseitigungsanlage. „Das tat vielen Besitzern weh, wenn sie 25 Jahre lang eine Beziehung aufgebaut hatten“, sagt Jochen Lutz. Sie mussten mitansehen, wie ihr Liebling auf einen Lastwagen geladen wurde und pietätlos auf Nimmerwiedersehen verschwand.

Ort des Abschieds

Das Uttenhofener Unternehmerehepaar, das bereits das Hotel Smartino in Hessental und das Humankrematorium am Waldfriedhof betreibt, wollte das ändern. Neben dem Humankrematorium, aber davon völlig abgetrennt, steht nun der Holzbau. Seine halbtransparente Fassade lässt ihn filigran erscheinen. Tritt man durch die Tür, eröffnet sich der Empfangsraum. Urnen mit Tiermotiven, verzierte Schatullen, Schmuckstücke mit Platz für Asche: Die Kunden können aus vielen Varianten ihren Favoriten auswählen.

Vom Foyer aus führen zwei Türen zu den Räumen des Abschieds. Dort wird das Haustier auf einen Wagen gelegt. Der Besitzer kann sich ein letztes Mal von ihm verabschieden. „Er darf das Tier auch streicheln“, sagt Sandra Lutz. Das hört sich selbstverständlich an, ist aber das Ergebnis mehrstündiger Diskussionen mit dem Regierungspräsidium. Das ist auf Hygiene, Emissionsschutz und genaue Arbeitsabläufe bedacht.

Nach Wunsch kann der Kunde durch eine Glasscheibe bei der Ein­äscherung zuschauen. Er sieht, wie der tote Körper in einen der beiden gasbetriebenen Öfen geschoben wird. Später wird ihm die Asche in einer Urne ausgehändigt. Was er damit macht, bleibt dem Trauernden überlassen. Anders als es bei den sterblichen Resten von Menschen der Fall ist, gibt es keine Regeln für den Umgang mit Tierasche.

Einstellung ändert sich

„Eine Katze ist ein treuer Begleiter“, meint Sandra Lutz. Zu einem Pferd würden die Tierfreunde eine noch stärkere Beziehung aufbauen. Doch was ist, wenn der manchmal innigste Begleiter stirbt? Während es bei Todesfällen der Menschen festgelegte Rituale und Pfarrer gebe, die der Trauer einen Rahmen geben, fehle diese Hilfestellung bisher beim Tier. Im Tierkrematorium sollen die Trauernden vom Abholen des Körpers über die Einäscherung bis hin zur Trauerbewältigung begleitet werden. „Sagen Sie mal bei der Arbeit: Ich brauche morgen Urlaub wegen des Tods meines Hamsters. Das stößt auf Unverständnis“, erzählt Sandra Lutz. Diese Haltung könnte sich ändern. „Vor 20 Jahren noch gab es Schäferhunde, die draußen frei herumliefen. Heute leben praktisch alle Hunde im Haus.“

Das Ehepaar Lutz lobt Reinhard Häberlein vom Eigenbetrieb Friedhöfe, der zusammen mit Stadträten die Kommune bei der Feier vertritt. Mitte 2018 soll ein Tierfriedhof eröffnet werden. Was sich die Krematoriumsbetreiber und viele Tierfreunde wünschen, formuliert Sandra Lutz in ihrer Rede: „Wir wollen die gemeinschaftliche Urnenbestattung von Mensch und Tier.“ Die könnte auf einem separaten Friedhofsteil möglich werden. Allerdings ist das – im Gegensatz zu Hessen und Thüringen – in Baden-Württemberg nicht erlaubt.“

